Akciju cenas krītas ASV un pieaug Eiropā, eiro vērtība sarūk līdz ASV dolāra vērtībai

Akciju cenas otrdien kritās Volstrītā, bet pieauga Eiropas biržās, savukārt eiro vērtība saruka līdz ASV dolāra vērtībai, Krievijas gāzes piegāžu Eiropai apturēšanai pastiprinot bažas par recesiju eirozonā.

Eiro vērtība nokritās līdz tieši vienam dolāram, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2002. gada decembra, bet līdz tirdzniecības sesijas beigām nedaudz pieauga.

Naftas cenas kritās par vairāk nekā 7% bažās par plašāku recesiju, jo centrālās bankas paceļ procentlikmes, lai cīnītos pret augstu inflāciju. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pirmoreiz kopš aprīļa noslēdza tirdzniecības sesiju zem 100 dolāru par barelu atzīmes.

Eiropas biržu indeksi sākumā saruka, bet pēcpusdienā pieauga un noslēdza tirdzniecības sesiju ar kāpumu.

"Augoša inflācija, ekonomikas pieauguma palēnināšanās un jaunās bažas, ka Krievija var pārtraukt gāzes piegādes, ir pazeminājušas eiro vērtību," sacīja "City Index" analītiķe Fiona Sinkota. "Nagla zārkā šodien bija skarbie dati, ka [investoru] ekonomiskās pārliecības līmenis Vācijā nokrities līdz 10 gadu zemākajam līmenim," viņa piebilda.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien saruka par 0,6% līdz 30 981,33 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,9% līdz 3818,80 punktiem, un indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,0% līdz 11 264,99 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7209,86 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 12 905,48 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,8% līdz 6044,20 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 7,9% līdz 95,84 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 7,1% līdz 99,49 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0040 līdz 1,0037 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1892 līdz 1,1889 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 137,44 līdz 136,84 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,38 līdz 84,40 pensiem par eiro.