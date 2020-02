Akciju cenas krītas bailēs par koronavīrusa ietekmi uz globālo ekonomiku

ASV un Eiropas akciju cenas ceturtdien, 27. februārī, kritās, jaunā koronavīrusa izplatībai ārpus Ķīnas pastiprinot bailes par tā ietekmi uz globālās ekonomikas izaugsmi.

Kamēr Šanhajas un Honkongas biržās bija kāpums, Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi saruka par vairāk nekā 3%, bet galvenie Volstrītas indeksi kritās par vairāk nekā 4%.

ASV akciju tirgus piedzīvoja ļaunāko nedēļu kopš 2008. gada finanšu krīzes.

"Tirgū turpinājās koronavīrusa asinspirts," sacīja "Spreadex" analītiķis Konors Kempbels. "[Šī ir] viena no ļaunākajām nedēļām pēdējo laiku atmiņā un vēl nav beigusies."

"Šķiet, investori ir secinājuši, ka globāla pandēmija ir neizbēgama, jo uzliesmojumi Dienvidkorejā un Eiropā dienu no dienas pasliktinās," teica "Gorilla Trades"stratēģis Kens Bermans.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 4,4% līdz 25 766,64 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 4,4% līdz 2978,76 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 4,6% līdz 8566,48 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 3,5% līdz 6796,30 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,2% līdz 12 367,46 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 3,3% līdz 5495,60 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 3,4% līdz 47,09 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,3% līdz 52,18 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0881 līdz 1,0998 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2905 līdz 1,2886 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 110,43 līdz 109,69 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 84,32 līdz 85,34 pensiem par eiro.