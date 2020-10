Akciju cenas krītas bažās par Covid-19, 'Brexit' un ASV stimulu paketi

Akciju cenas ASV un lielākoties arī Eiropā trešdien kritās bažās par Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita strauju kāpumu, neskaidrību par situāciju pēc "Brexit" un ASV ekonomikas stimulu paketes pieņemšanas perspektīvu.

Volstrītā akciju cenu lēnu kāpumu no rīta nomainīja kritums pēc ASV finanšu ministra Stīvena Mnučina paziņoja, ka Baltais nams un demokrātu kongresmeņi ir tālu no vienošanās par jaunu ASV ekonomikas stimulu paketi.

Londonas un Parīzes biržu indeksi samazinājās, bet Frankfurtes biržas indekss pieauga par 0,1%.

Atzīmējot jaunos Covid-19 ierobežojumus Eiropā un citur, "ThinkMarkets" analītiķis Favads Razakzada brīdināja, ka "šajā līmenī ir liela iespējamība, ka ekonomikas atveseļošanās Eiropā apstāsies, un investori acīmredzot reaģē, samazinot savu ekspozīciju uz eiro un Eiropas akcijām".

Bažas par pandēmiju ir atgriezušās, strauji augot Covid-19 inficēšanās gadījumu skaitam un divām farmācijas kompānijām apturot vakcīnas kandidātes un ārstniecības metodes klīniskos izmēģinājumus.

Šiem paziņojumiem "bija nomācošs efekts uz tirgu, kas meklē [iedrošinošas] pazīmes un pozitīvus paziņojumus", sacīja "Prudential" galvenā tirgus stratēģe Kvinsija Krosbija.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,6% līdz 28 514,00 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,7% līdz 3488,67 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,8% līdz 11 768,73 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,6% līdz 5935,06 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,1% līdz 13 028,06 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 4941,66 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 2,1% līdz 41,04 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,0% līdz 43,31 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien nemainījās un bija 1,1746 dolāri par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2937 līdz 1,3018 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka no 105,48 līdz 105,13 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 90,79 līdz 90,22 pensiem par eiro.