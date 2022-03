Akciju cenas krītas, naftas cenas aug bažās par iespējamu ASV aizliegumu importēt Krievijas naftu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien kritās, bet naftas cenas pieauga pēc ziņām, ka ASV varētu aizliegt Krievijas jēlnaftas importu tās iebrukuma Ukrainā dēļ.

Volstrītas galvenie indeksi kritās par 2,4-3,6%.

"Šķiet, ka fundamentāla pārmaiņa Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ ir tāda, ka inflācijas spiediens paliks paaugstināts daudz ilgāk, nekā bija gaidāms, un ekonomikā sāksies recesija kaut kad nākamo 24 mēnešu laikā," atzīmēja OANDA analītiķis Edvards Moja.

"Šķiet, ka mēs varētu pāriet uz nākamo stadiju, kad valstis pieņemtu noteikumus nepirkt naftu un citas preces no Krievijas, kas savukārt samazinātu tās finansējumu karam," sacīja "AJ Bell" investīciju direktors Rass Moulds.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens svētdien paziņoja, ka Baltais nams un sabiedrotie risina sarunas par naftas importa no Krievijas aizliegšanu.

Tomēr Vācijas kanclers Olafs Šolcs pirmdien paziņoja, ka energoresursu imports no Krievijas joprojām ir būtisks Eiropas enerģijas vajadzību apmierināšanai.

Gāzes cenas Eiropā pieauga līdz rekordaugstiem līmeņiem, ko noteica bažas par energoresursu piegādēm.

Krievija ir viena no pasaules galvenajām jēlnaftas ieguvējvalstīm un galvenā dabasgāzes piegādātāja.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir augušas arī zelta, alumīnija, vara, niķeļa un pallādija cenas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 2,4% līdz 32 817,38 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 3,0% līdz 4201,09 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 3,6% līdz 12 830,96 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,4% līdz 6959,48 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 2,0% līdz 12 834,65 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,3% līdz 5982,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 3,2% līdz 119,40 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 4,3% līdz 123,21 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0928 līdz 1,0858 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3230 līdz 1,3109 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,82 līdz 115,27 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 82,60 līdz 82,79 pensiem par eiro.