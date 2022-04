Akciju cenas krītas, naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās pēc jauna ziņojuma par augstu ASV inflāciju, bet naftas cenas pieauga.

ASV patēriņa cenu indekss martā pieauga par 8,5% salīdzinājumā ar pērnā gada martu, un tas bija straujākais kāpums kopš 1981.gada decembra. Salīdzinājumā ar februāri šis indekss pieaudzis par 1,2%.

Šis bija pirmais ziņojums, kurā ASV patēriņa cenu indeksu pilnībā ietekmējis Krievijas iebrukums Ukrainā un rietumvalstu sankcijas pret Maskavu, kuru dēļ visā pasaulē pieaugušas enerģijas un pārtikas cenas.

Augstākas cenas par pārtiku, pajumti un degvielu "domājams, piespiež dažus cilvēkus iztikt bez tā", sacīja ekonomists Džoels Narofs.

Lai gan ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) gatavojas ātri pacelt procentlikmes, lai mazinātu inflācijas spiedienu, šī pasākuma efekts nebūs tūlītējs.

Lielo banku akciju cenas kritās par vairāk nekā 1% pirms gaidāmās ceturkšņa peļņas rezultātu paziņošanas, ko trešdienas rītā iesāks "JPMorgan Chase".

Naftas cenas pieauga par vairāk nekā 6%, atkal paceļot WTI markas jēlnaftas cenu Ņujorkas biržā virs 100 ASV dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,3% līdz 34 220,36 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4397,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 13 371,57 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,6% līdz 7576,66 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,5% līdz 14 124,95 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 6537,41 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 6,7% līdz 100,60 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 6,3% līdz 104,64 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0884 līdz 1,0832 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3030 līdz 1,3002 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 125,37 līdz 125,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,53 līdz 83,28 pensiem par eiro.