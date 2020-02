Akciju cenas krītas, noslēdzot lielāko nedēļas kritumu kopš 2008. gada krīzes

Pasaules akciju cenas piektdien kritās, noslēdzot lielāko nedēļas kritumu kopš 2008.gada finanšu krīzes bailēs par jaunā koronavīrusa ietekmi uz globālo ekonomiku, un saruka arī naftas cenas.

Analītiķi sacīja, ka centrālajām bankām, sevišķi ASV Federālo rezervju sistēmai (FRS), vajadzētu pāriet krīzes risināšanas režīmā ar steidzamām procentlikmju pazemināšanām.

Eiropā visstraujākais kritums bija Frankfurtes biržā, kuras indekss piektdien samazinājās par 3,9%. Galvenajos Eiropas akciju tirgos šonedēļ kritums pārsniedza 10%, tostarp Londonas biržā tas bija 11,3%.

Volstrītā indekss "Dow Jones Industrial Average" nedēļas laikā kritās par vairāk nekā 12%.

FRS vadītājs Džeroms Pauels nāca klajā ar paziņojumu, kurā sacīja, ka ASV ekonomika vēl arvien ir "stipra", bet solīja "izmantot mūsu instrumentus", lai vajadzības gadījumā tai sniegtu atbalstu.

Šanhajas, Sidnejas un Tokijas biržās akciju cenas saruka par 3,0%, bet Džakartas biržā - par vairāk nekā 4%.

"Panikas režīms ir pilnā sparā," sacīja "Swissquote Bank" vecākā analītiķe Ipeka Ozkardeska. "Koronavīrusa uzliesmojums noteikti ir skāris uzņēmumus, un tā negatīvā ietekme uz kompāniju peļņu un globālo izaugsmi var būt ilgāka par gaidīto," viņa piebilda.

Naftas cenas saruka bažās par koronavīrusa ietekmi uz jēlnaftas pieprasījumu pasaulē.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 1,4% līdz 25 409,36 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,8% līdz 2954,22 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 8567,37 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 3,2% līdz 6580,61 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,9% līdz 11 890,35 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 3,4% līdz 5309,90 punktiem. Milānas biržas indekss FTSE MIB saruka par 3,6% līdz 21 984,21 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 4,9% līdz 44,76 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,2% līdz 50,52 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1001 līdz 1,1029 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2887 līdz 1,2821 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,59 līdz 108,06 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 85,36 līdz 86,00 pensiem par eiro.