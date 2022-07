Akciju cenas krītas pēc satraucošiem inflācijas datiem

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien lielākoties kritās, jauniem datiem par globālās inflācijas kāpumu pastiprinot prognozes par centrālo banku agresīvākiem soļiem procentlikmju paaugstināšanā.

ASV Nodarbinātības ministrija ziņoja, ka ASV vairumtirdzniecības cenas jūnijā pieaugušas par 1,1%, kas vairāk nekā divkārt pārsniedza to pieaugumu maijā. Tas notika, enerģijas cenām pieaugot par 10%.

Tirgu analītiķi tagad min, vai ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) šomēnes pacels procentlikmes par vienu procentpunktu līdz šim prognozēto 75 bāzes punktu vietā.

Eiropas Komisija (EK) ceturtdien jaunākajās ekonomikas prognozēs lēsa, ka šogad Eiropas Savienības (ES) ekonomikā gaidāms kāpums par 2,7%, bet nākamgad būs pieaugums par 1,5%. Eirozonai EK prognozē ekonomikas izaugsmi attiecīgi par 2,6% un 1,4%.

Inflācija ES šogad un nākamgad tiek gaidīta attiecīgi 8,3% un 4,6% apmērā, bet eirozonā tā atbilstoši EK prognozēm būs attiecīgi 7,6% un 4,3%.

EK norādīja, ka Krievijas Ukrainā sāktā kara satricinājums ietekmē ES gan tieši, gan netieši, izraisot ekonomikas izaugsmes palēnināšanos un inflācijas kāpumu. Straujais enerģijas un pārtikas produktu cenu pieaugums inflāciju veicina visā pasaulē, iedragājot mājsaimniecību pirktspēju un izraisot straujākas monetārās politikas izmaiņas, nekā gaidīts.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,5% līdz 30 630,17 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3790,38 punktiem, un indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 11 251,19 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,6% līdz 7039,81 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,9% līdz 12 519,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 5915,41 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,5% līdz 95,78 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,5% līdz 99,10 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0059 līdz 1,0022 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,1889 līdz 1,1826 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 138,20 līdz 138,93 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,61 līdz 84,72 pensiem par eiro.