Akciju cenas krītas, turpinoties bažām par Ukrainu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien kritās, bet naftas cenas pieauga, turpinoties bažām par iespējamu Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Perspektīva, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) paceltu procentlikmes agresīvāk, nekā bija gaidāms, tālāk nomāca tirgu dalībniekus, kas jau gatavojas stingrākai FRS monetārajai politikai.

"Akciju tirgos ir kritums (..) investoriem gatavojoties potenciālam Krievijas iebrukumam Ukrainā šonedēļ," sacīja OANDA analītiķis Kreigs Erlams.

Finanšu tirgi pieredzēja īslaicīgu atvieglojumu pēc Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova iztekumiem, ka ir "iespēja" panākt vienošanos par drošības jautājumiem ar Rietumiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 34 566,17 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4401,67 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 13 790,92 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 1,7% līdz 7531,59 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 2,0% līdz 15 113,97 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2,3% līdz 6852,20 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 2,5% līdz 95,46 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,2% līdz 96,48 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1350 līdz 1,1305 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3564 līdz 1,3526 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 115,42 līdz 115,55 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,68 līdz 83,54 pensiem par eiro.