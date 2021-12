Akciju cenas mainās bez vienotas tendences

Akciju cenas pasaules biržās trešdien mainījās bez vienotas tendences, investoriem apsverot Covid-19 omikrona paveida iespējamo ietekmi uz globālās ekonomikas atveseļošanos.

Londonas biržas indekss pieauga par 0,7% līdz gandrīz divu gadu augstākajam līmenim, tirgus dalībniekiem atgriežoties no ilgām brīvdienām. Eirozonas biržu indeksi kritās.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" pieauga līdz jauniem rekordiem, bet indekss "Nasdaq Composite" saruka.

"Tirgi turpina izvērtēt omikrona paveida ekonomisko ietekmi," rakstīja "Schwab" analītiķi piezīmē klientiem.

"Tā ir pozitīva pašplūsma maza tirdzniecības apjoma tirgū. Šodien tiešām nav ziņu, kas virzītu tirgu," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,2% līdz 36 488,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 4793,06 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 15 766,22 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,7% līdz 7420,69 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,7% līdz 15 852,25 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,3% līdz 7161,52 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,8% līdz 76,56 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,4% līdz 79,23 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1310 līdz 1,1351 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3434 līdz 1,3489 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,82 līdz 114,95 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,19 līdz 84,10 pensiem par eiro.