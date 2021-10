Akciju cenas pārsvarā kāpj pēc labas kompāniju peļņas, 'Bitcoin' vērtība sasniedz rekordu

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien lielākoties pieauga pēc labu kompāniju peļņas rezultātu publicēšanas, bet kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība sasniedza jaunu rekordu.

Volstrītas indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" pieauga, gandrīz sasniedzot visu laiku augstākos līmeņus, pēc pārsvarā labu "Verizon", "Netflix" un citu uzņēmumu peļņas rādītāju publicēšanas.

Pieauga arī Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi, un turpinājās naftas cenu kāpums.

Kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība pakāpās virs 66 000 ASV dolāriem un gandrīz sasniedza 67 000 dienu pēc tam, kad ar šo valūtu saistīts finanšu instruments "Bitcoin Strategy ETF" veiksmīgi debitēja Ņujorkas akciju biržā. "Bitcoin Strategy ETF" otrajā tirdzniecības sesijā pieauga par 3,2%.

"Interese par "Bitcoin" pēc vakardien notikušā jaunā ETF starta ir palīdzējusi šai kriptovalūtai pakāpties līdz jaunam rekordam," sacīja "CMC Markets" analītiķis Maikls Hjūsons.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,4% līdz 35 609,34 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,4% līdz 4536,19 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 15 121,68 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,1% līdz 7223,10 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 15 522,92 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,5% līdz 6705,61 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,1% līdz 83,87 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,9% līdz 85,82 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1633 līdz 1,1654 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3797 līdz 1,3825 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 114,38 līdz 114,33 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,32 līdz 84,26 pensiem par eiro.