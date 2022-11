Akciju cenas pasaulē pārsvarā pieaug, ASV dolāra vērtība krītas

Akciju cenas pasaules biržās pirmdien pārsvarā pieauga, bet ASV dolāra vērtība kritās pirms ASV vidustermiņa vēlēšanām.

Pozitīvo noskaņojumu tirgos nemazināja arī tas, ka Ķīna noliedza pieņēmumus par tās stingrās Covid-19 ierobežošanas politikas mīkstināšanu.

Akciju cenas Volstrītā kāpa dienu pirms tam, kad ASV otrdien notiek vidustermiņa vēlēšanas, kurās tiek izraudzīti visi Pārstāvju palātas locekļi un trešdaļa senatoru, kā arī dažāda ranga amatpersonas pavalstu un vietējā līmenī.

Šajās vēlēšanās uz spēles ir likta kontrole pār Kongresu un prezidenta Džo Baidena iespējas atlikušajos divos gados Baltajā namā īstenot savas iekšpolitikas un sociālās politikas ieceres.

ASV dolāra vērtība pret britu mārciņu un pret eiro kritās, turpinot pagājušās piektdienas tendenci valūtu tirgos.

Investori gaida ASV inflācijas datu publicēšanu, kas paredzēta ceturtdien un pirms nākamās Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksmes, kurā tiks noteikta tās monetārā politika.

Investori ir cerējuši, ka jebkādas pazīmes par ASV ekonomikas izaugsmes vai inflācijas tempa palēnināšanos pamudinātu FRS piebremzēt procentlikmju celšanu, tomēr FRS vadītājs Džeroms Pauels ir norādījis, ka politika netiks mīkstināta, līdz inflācija samazināsies.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,3% līdz 32 827,00 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,0% līdz 3806,80 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,9% līdz 10 564,52 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,5% līdz 7299,99 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,6% līdz 13 533,52 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 nemainījās un bija 6416,61 punkts.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,9% līdz 91,79 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,7% līdz 97,02 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 0,9964 līdz 1,0023 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1376 līdz 1,1513 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 146,62 līdz 146,68 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,56 līdz 87,03 pensiem par eiro.