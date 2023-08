Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā krītas

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā kritās, tirgiem gaidot ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela runu, kurā var būt norādes par ASV centrālās bankas turpmāko monetāro politiku.

Volstrītas indeksi sāka kristies drīz pēc tirdzniecības sesijas atklāšanas un turpināja kritumu līdz pat tās beigām.

Tirgus dalībnieki lielu daļu augusta pavadījuši bažās, ka FRS būs spiesta tālāk celt procentlikmes, lai iegrožotu inflāciju. Domājams, ka procentlikmes atkal cels arī Anglijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB).

Samazinājās arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi, bet Londonas biržas indekss pieauga, pateicoties britu mārciņas vērtības kritumam.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 1,1% līdz 34 099,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,4% līdz 4376,31 punktam, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,9% līdz 13 463,97 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 7333,63 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,7% līdz 15 621,49 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 7214,46 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 79,05 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,2% līdz 83,36 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 13,2% līdz 31,94 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0863 līdz 1,0811 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2727 līdz 1,2596 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 144,84 līdz 145,80 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,35 līdz 85,81 pensam par eiro.