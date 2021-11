Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā pieaug, neraugoties uz bažām par ASV inflāciju

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā pieauga, investoriem ignorējot bažas par augošu inflāciju ASV.

Galvenie Eiropas biržu indeksi palielinājās pēc kāpumiem Āzijas galvenajās biržās.

Volstrītas indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pieauga, bet indekss "Dow Jones Industrial Average" kritās tirdzniecības dienā, kurā bija maz ekonomikas ziņu, jo vairums valdības biroju un obligāciju tirgus bija slēgti Veterānu dienas brīvdienā.

Ceturtdienas kāpumi akciju tirgos "vedina uzskatīt, ka investori nav sevišķi pārliecināti par to, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) mainīs savu kursu nākamajā politikas noteikšanas sanāksmē decembrī, lai gan signāli par inflāciju ir tiešām pārbaudījuši centrālās bankas "pārejas" termiņu", sacīja "ThinkMarkets" analītiķis Favads Razakzada.

Naftas cenas atsāka pieaugt pēc tam, kad bija kritušās bažās par inflāciju.

Iespējamas FRS procentlikmju pacelšanas perspektīva sekmēja ASV dolāra vērtības palielināšanos pret citām svarīgajām valūtām.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,4% līdz 35 921,23 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 4649,27 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,5% līdz 15 704,28 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,6% līdz 7384,18 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 0,1% līdz 16 083,11 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 0,2% līdz 7059,55 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,2% līdz 81,17 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,1% līdz 82,56 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1479 līdz 1,1449 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3405 līdz 1,3365 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 113,87 līdz 114,08 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,60 līdz 85,66 pensiem par eiro.