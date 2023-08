Akciju cenas pasaules biržās samazinās

Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā samazinājās, ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīgumam atkal pieaugot un turpinoties bažām par Ķīnas ekonomikas problēmām.

ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgums, kas trešdien bija sasniedzis augstāko līmeni kopš 2008.gada, ceturtdien turpināja pieaugt un pārsniedza 4,3%.

Tas pieauga pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksmes protokola publiskošanas, kurā norādīts uz ievērojamiem riskiem, ka cenu kāpums turpināsies, tāpēc FRS varētu turpināt procentlikmju paaugstināšanu vai paturēt tās augstā līmenī ilgāku laiku.

"Iestājas pesimistiskāks noskaņojums par globālās ekonomikas nākotni, kamēr Ķīnas problēmas izplatās uz finanšu sektoru, bet citur turpinās augsta inflācija," sacīja "Hargreaves Lansdown" naudas un tirgu pārzine Suzanna Strītere.

Trešdien publiskoti jauni dati norādīja uz jaunu mājokļu cenu krišanos Ķīnā otro mēnesi pēc kārtas, uzsverot dziļas problēmas nekustamo īpašumu sektorā, kuras varētu izplatīties uz Ķīnas un globālo ekonomiku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 0,8% līdz 34 474,83 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,7% līdz 4370,36 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 13 316,93 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,6% līdz 7310,21 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,7% līdz 15 676,90 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,9% līdz 7191,74 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,3% līdz 80,39 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,8% līdz 84,12 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien kritās par 2,54% līdz 36,83 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0879 līdz 1,0878 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2732 līdz 1,2745 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 146,35 līdz 145,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,45 līdz 85,29 pensiem par eiro.