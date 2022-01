Akciju cenas pieaug ASV, bet krītas Eiropas biržās

Akciju cenas Volstrītā pirmdien pieauga pirms ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksmes, bet Eiropas biržās akciju cenas kritās.

ASV akciju cenas dienas lielāko daļu bija kritušās, bet pirms tirdzniecības sesijas beigām kritumu nomainīja kāpums.

"Nav šaubu, ka tirgus bija izpārdots īstermiņā un [pēc krituma] bija gaidāms lēciens. Laimīgā kārtā lēciens notika šodien bez īpašām ziņām," paziņoja Briefing.com.

Eiropā Londonas biržas indekss saruka par 2,6%, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kritās par apmēram 4%.

Akciju cenas janvārī lielākoties bija kritušās pēc FRS lēmuma mainīt savu monetāro politiku bažās par ievērojamu inflācijas pieaugumu.

Analītiķi uzskata, ka gaidāmā FRS trešdienas sanāksme var izraisīt akciju tirgos kāpumu vai kritumu atkarībā no tā, kā FRS vēstījuma tonis atbildīs tirgu prognozēm.

Tirdzniecības sesiju ietekmēja arī satraukums par iespējamu Krievijas iebrukumu Ukrainā.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,3% līdz 34 364,50 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 4410,13 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,6% līdz 13 855,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 2,6% līdz 7297,15 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,8% līdz 15 011,13 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 4,0% līdz 6787,79 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 2,1% līdz 83,31 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,8% līdz 86,27 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1344 līdz 1,1329 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3553 līdz 1,3489 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 113,68 līdz 113,98 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,70 līdz 83,94 pensiem par eiro.