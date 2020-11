Akciju cenas pieaug dienu pirms ASV prezidenta vēlēšanām

ASV un Eiropas akciju cenas pirmdien pieauga, investoriem koncentrējot uzmanību uz otrdien paredzētajām ASV prezidenta vēlēšanām, neraugoties uz Covid-19 gadījumu skaita palielināšanos ASV un Eiropā.

Eiropas biržās bija kāpums, jo tirgu dalībnieki nepievērsa lielu uzmanību Covid-19 gadījumu skaita pieaugumam. Tam sekoja kāpums arī Volstrītā.

Naftas cenas palielinājās, tirdzniecības dalībniekiem cerot, ka OPEC ar sabiedrotajiem varētu atlikt plānotas ieguves apjomu palielināšanas.

"Mēs redzam iedrošinošu kāpumu - bet es vēl neaizraujos," sacīja "Oanda" analītiķis Kreigs Erlams.

Viņš piebilda, ka "ir tik daudz liela riska notikumu dažu nākamo dienu laikā", un piebilda, ka strīdīgs ASV vēlēšanu rezultāts būtu "vissliktākais iespējamais iznākums".

ASV šonedēļ gaidāma arī Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksme un oktobra nodarbinātības ziņojuma publicēšana.

Sabiedriskās domas aptaujās Džo Baidenam ir pārsvars pār Donaldu Trampu, bet politiskie analītiķi uzskata, ka Trampa uzvara vēl ir iespējama un galīgais vēlēšanu iznākums var nebūt zināms pat trešdien.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,6% līdz 26 925,05 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,2% līdz 3310,24 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 10 957,61 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,4% līdz 5654,97 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,0% līdz 11 788,28 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 2,1% līdz 4691,14 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 2,8% līdz 36,81 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,7% līdz 38,97 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1647 līdz 1,1639 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,2947 līdz 1,2918 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 104,66 līdz 104,76 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 90,09 līdz 90,23 pensiem par eiro.