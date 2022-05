Akciju cenas pieaug, naftas cenas krītas

Akciju cenas pasaules biržās otrdien pieauga cerībā, ka Ķīna mīkstinās nedēļām ilgušo Covid-19 lokdaunu un pakāpeniski atkal atvērs uzņēmumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Akciju cenu palielināšanos Volstrītā sekmēja arī dati, ka ASV mazumtirdzniecības apgrozījums aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājies par 0,9%, tādējādi reģistrēts straujāks kāpums par prognozēto.

"Mēs šodien esam redzējuši daudz pozitīvāku noskaņojumu Eiropas akciju tirgos, ziņām no Āzijas vedinot uzskatīt, ka Ķīna varētu būt tuvu dažu Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanai, jo jaunu gadījumu skaits samazinās," sacīja "CMC Markets UK" galvenais tirgus analītiķis Maikls Hjūsons.

Naftas cenas dienas sākumā pieauga, bet vēlāk kritās pēc tam, kad ASV mīkstināja sankcijas pret Venecuēlu, lai veicinātu politisko dialogu starp prezidenta Nikolasa Maduro režīmu un opozīciju.

Mīkstinot sankcijas, ASV naftas kompānijai "Chevron" tika atļauts rīkot sarunas ar Venecuēlas valsts naftas uzņēmumu PDVSA par nosacījumiem jebkādai darbībai Venecuēlā nākotnē.

Valūtu tirgos visstraujāk pieauga britu mārciņas vērtība, tirgu dalībniekiem uzskatot, ka inflācijas kāpums Lielbritānijā pamudinās Anglijas Banku padarīt vēl stingrāku savu monetāro politiku.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,3% līdz 32 654,59 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,0% līdz 4088,85 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,8% līdz 11 984,52 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,7% līdz 7518,35 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1,6% līdz 14 185,94 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,3% līdz 6430,19 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,6% līdz 112,40 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,0% līdz 111,93 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0434 līdz 1,0550 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2319 līdz 1,2486 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 129,16 līdz 129,37 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 84,68 līdz 84,47 pensiem par eiro.