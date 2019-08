Akciju cenas pieaug pēc Trampa izteikumiem par tirdzniecības sarunām

Eiropas un ASV biržās akciju cenas pirmdien pieauga, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumiem, ka "pavisam drīz sāksies" jauna tirdzniecības sarunu kārta starp ASV un Ķīnu.

Tramps G7 samitā Francijas kūrortpilsētā Biaricā iedvesa optimismu tirgos, paziņojot reportieriem, ka Vašingtona un Pekina drīz atgriezīsies pie sarunu galda.

"Es domāju, ka mēs panāksim vienošanos, jo tagad ir pienācīgi nosacījumi. Šī ir pirmā reize, kad es redzu, ka viņi patiesi vēlas panākt vienošanos. Un tas ir ļoti pozitīvs solis," žurnālistiem G7 samitā Biaricā sacīja Tramps.

Volstrītas biržu indeksi pirmdien pieauga, tomēr šis pieaugums nekompensēja piektdienas kraso kritumu.

Tramps pagājušonedēļ bija paziņojis, ka ASV pacels plānotos muitas tarifus Ķīnas precēm, ka ASV nav vajadzīga vienošanās ar Ķīnu un ka viņš "norīko" ASV kompānijas aiziet no Ķīnas.

"Ņemot vērā zaudējumu apmēru piektdien, šis pieaugums ir ļoti pieticīgs," sacīja "Spartan Capital" analītiķis Pīters Kardillo. "Vēl ir daudz neskaidrību."

"Šodienas kāpumam, domājams, pamatā bija nevis cerība uz tirdzniecības vienošanos tuvākajā nākotnē, bet drīzāk atvieglojums par to, ka netika atvērta biedējoša jauna fronte tirdzniecības karā," sacīja "Gorilla Trades" stratēģis Kens Bermans.

Vairāki analītiķi atzina, ka daudzi investori vairs neuzticas Trampa paziņojumiem, pat ja tie šķiet uzmundrinoši.

"Neraugoties uz prezidenta Trampa tvītiem par pozitīvām diskusijām starp abām valstīm, darbības rāda pretējo. Daudziem tirgus dalībniekiem tagad šķiet, ka sarunas var iziet ārpus kontroles un novest līdz straujākai riska aktīvu izpārdošanai," sacīja FXTM galvenais tirgus stratēģis Huseins Sajeds.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru saruka, britu mārciņas kurss pret dolāru kritās, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 0,53 ASV dolāriem līdz 53,64 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,64 dolāriem līdz 58,70 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,0% līdz 25 898,83 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 2878,38 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,3% līdz 7853,74 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien nemainījās, jo biržā bija brīvdiena, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 0,4% līdz 11 658,04 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 5351,02 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1145 līdz 1,1099 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2290 līdz 1,2217 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 105,39 līdz 106,08 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 90,68 līdz 90,85 pensiem par eiro.