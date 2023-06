Akciju cenas pieaug, tirgiem fokusējoties uz lēmumiem par procentlikmēm

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien pieauga, tirgiem fokusējoties uz centrālajām bankām un to lēmumiem par procentlikmēm laikā, kad inflācija vēl arvien ir augstā līmenī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ir gaidāms, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) trešdien iepauzēs procentlikmju paaugstināšanu, lai dotu savas politikas noteicējiem vairāk laika novērtēt līdzšinējo procentlikmju paaugstināšanu ietekmi uz ekonomiku un bankām.

Dienu pēc tam Eiropas Centrālā banka (ECB) gandrīz droši paaugstinās procentlikmes, turpinot cīņu pret inflāciju pat apstākļos, kad eirozona ir ieslīdējusi recesijā.

Šonedēļ ir gaidāmi arī Japānas un Ķīnas centrālo banku paziņojumi par savu monetāro politiku. Kanāda un Austrālija pagājušonedēļ pacēla procentlikmes.

FRS lēmums tiks pieņemts dienu pēc ASV patēriņa cenu inflācijas datu publicēšanas, kurai var būt svarīga loma FRS amatpersonu viedokļa noteikšanā.

Akciju cenas šomēnes lielākoties ir kāpušas cerībā, ka ASV centrālā banka nolems šomēnes nepacelt procentlikmes. To paaugstināšana būtu 11. pēc kārtas.

Bažas par iespējamu recesiju ASV, kā arī par Ķīnas ekonomikas vājumu un tā iespējamo ietekmi pirmdien noteica naftas cenu samazināšanos par apmēram 4%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,6% līdz 34 066,33 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,9% līdz 4338,93 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,5% līdz 13 461,92 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,1% līdz 7570,69 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,9% līdz 16 097,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 7250,35 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 4,3% līdz 67,12 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,9% līdz 71,84 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 3,16% līdz 31,04 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0749 līdz 1,0762 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,2572 līdz 1,2510 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 139,40 līdz 139,56 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 85,50 līdz 86,00 pensiem par eiro.