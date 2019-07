Akciju cenas pieaug, Volstrītas indeksi sasniedz jaunus rekordus

Akciju cenas pasaulē pirmdien pieauga un Volstrītas indeksi sasniedza jaunus rekordus, sākoties tirdzniecības nedēļai, kurā gaidāma daudzu uzņēmumu peļņas rādītāju paziņošana.

Prognozes gaidāmajam peļņas rādītāju periodam gan ir atturīgas.

Tiek prognozēts, ka Volstrītas indeksa "Standard & Poor's 500" aprēķināšanā iekļautās kompānijas ziņos par otrā ceturkšņa peļņas samazināšanos par 3% salīdzinājumā ar analogu pērnā gada periodu. Starp kompānijām, kas šonedēļ paziņos savus peļņas rādītājus, ir "JPMorgan Chase", "Netflix" un "Johnson & Johnson".

Svarīgi faktori peļņas kritumam ir vājš pieprasījums Ķīnā un citos starptautiskajos tirgos, augstākas izmaksas muitas tarifu dēļ un augsta ASV dolāra vērtība.

"Peļņas pieaugums "S&P 500" [uzņēmumiem] pirmajā pusgadā ir bijis izvairīgs," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

"Tiešais dzinulis akciju tirgum tomēr bija zemu procentlikmju pastāvēšana un [ASV] Federālās rezervju sistēmas (FRS) draudzīgais atgādinājums, ka tā ir gatava izmantot savus instrumentus, lai uzturētu rekordilgo ekonomikas paplašināšanos."

Volstrītas indeksi, kas tirdzniecības sesijas laikā brīžiem bija kritušies, noslēdza sesiju ar pieaugumu, kas nozīmēja jaunu rekordu sasniegšanu.

Tas notika pēc pozitīvas tirdzniecības sesijas Eiropā, kur Londonas, Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi pieauga.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 1,00% līdz 59,58 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka 0,40% līdz 66,48 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 27 359,16 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par mazāk nekā 0,1% līdz 3014,30 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,2% līdz 8258,19 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,3% līdz 7531,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,5% līdz 12 387,34 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,1% līdz 5578,21 punktam.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1270 līdz 1,1258 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2572 līdz 1,2516 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 107,91 līdz 107,87 jenām par dolāru.