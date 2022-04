Akciju cenas sarūk saistībā ar jaunām sankcijām pret Krieviju, naftas cenas krītas

Akciju cenas Eiropas biržās otrdien pārsvarā kritās pēc ES ierosinājuma noteikt tālākas sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz civiliedzīvotāju slepkavībām Ukrainas pilsētā Bučā.

Saruka arī akciju cenas Volstrītā pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) augstas amatpersonas izteikumiem, ka FRS varētu agresīvāk rīkoties pret inflāciju.

ASV dolāra vērtība pret citām svarīgām valūtām mainījās dažādos virzienos.

"Saspīlējums starp Maskavu un Rietumiem ir pieaudzis, un tas izraisījis akciju cenu krišanos," sacīja "Equiti Capital" tirgus analītiķis Deivids Madens.

Naftas cenas otrdien kritās pēc tam, kad pirmdien tās bija krasi pieaugušas saistībā ar iespējamību, ka var tikt noteiktas sankcijas pret Krievijas jēlnaftu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,8% līdz 34 641,18 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,3% līdz 4525,12 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,8% līdz 14 204,17 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,7% līdz 7613,72 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,7% līdz 14 424,36 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,3% līdz 6645,51 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,3% līdz 101,96 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,8% līdz 106,64 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0978 līdz 1,0903 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3114 līdz 1,3071 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 122,78 līdz 123,60 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,65 līdz 83,38 pensiem par eiro.