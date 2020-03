Akciju cenas un naftas cenas krītas, koronavīrusam uztraucot tirgus

Eiropas un ASV akciju cenas ceturtdien kritās, un saruka arī nafta cenas, jo globālos tirgus arvien vairāk uztrauca jaunā koronavīrusa izplatīšanās.

Volstrītā bija kritums, investoriem izvērtējot augošo varbūtību, ka koronavīrusa izplatīšanās var negatīvi ietekmēt uz patērētājiem fokusēto ASV ekonomiku.

Krasi saruka arī Eiropas akciju cenas, savukārt ASV dolāra vērtība samazinājās pret citām svarīgajām valūtām.

"Nedēļā, kurā tika veikta ārkārtēja rīcība pesimisma uzplūdu ierobežošanai, mēs atkal virzāmies uz nedēļas nogali biržu kritumu apstākļos," sacīja IG tirgus analītiķis Džošua Mahonijs.

''Tas, kas vēl pirms mēneša bija lielākoties Ķīnas problēma, ir izvērties par globālu krīzi, kas draud iesviest pasaules ekonomiku recesijā."

"Tirgus var būt faktors sliktās ziņās, ja mums ir dati, bet ir grūti tikt galā ar neskaidrību," sacīja "Prudential Financial" galvenā tirgus stratēģe Kvinsija Krosbija.

"Ja patērētāji baidās iet sabiedrībā, iepirkties, pusdienot, tad patēriņa izdevumi samazinās un mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki sāk atlaist darbiniekus."

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 3,6% līdz 26 121,28 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 3,2% līdz 3023,94 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 3,1% līdz 8738,60 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 1,6% līdz 6705,43 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,5% līdz 11 944,72 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,9% līdz 5361,10 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 1,9% līdz 45,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,2% līdz 49,99 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1136 līdz 1,1238 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2872 līdz 1,2954 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 107,53 līdz 106,14 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,52 līdz 86,74 pensiem par eiro.