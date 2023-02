Akciju cenas Volstrītā krītas, ASV dolāra vērtība pieaug bažās par agresīvu procentlikmju celšanu

Akciju cenas Volstrītā piektdien kritās, bet ASV dolāra vērtība pieauga, atjaunojoties bažām par agresīvu procentlikmju celšanu pēc ziņām par ievērojama skaita jaunu darbavietu radīšanu ASV.

"Apple", "Amazon" un "Google" īpašnieka "Alphabet" negatīvie peļņas ziņojumi palielināja bažas par tehnoloģiju sektora perspektīvām. "Amazon" un "Alphabet" akciju cenas piektdien kritās, bet "Apple" akcijas cena pieauga.

ASV ekonomikā janvārī radīti 517 000 darbavietu, salīdzinot ar pārskatīto jauno darbavietu skaitu 260 000 decembrī. Ekonomisti iepriekš bija prognozējuši, ka ASV šā gada pirmajā mēnesī tiks radīti aptuveni 185 000 darbavietu, kas sekotu sākotnēji aplēstajiem 223 000 jaunu darbavietu decembrī.

Neparedzēti augstais jaunu darbavietu skaits var samazināt iespēju, ka ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) šogad palēninātu procentlikmju celšanu vai pat sāktu tās samazināt. ASV nodarbinātības dati tomēr palīdzēja mazināt bažas par recesiju.

Londonas biržas indekss pieauga līdz rekordaugstam līmenim, ko veicināja britu mārciņas vērtības krišanās pret ASV dolāru un naftas uzņēmuma "Shell" rekordliela gada peļņa. Frankfurtes biržas indekss kritās, bet Parīzes biržas indekss pieauga.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,4% līdz 33 926,01 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,0% līdz 4136,48 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,6% līdz 12 006,95 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 1,0% līdz 7901,80 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,2% līdz 15 476,73 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 7233,94 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien kritās par 3,3% līdz 73,23 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,7% līdz 79,94 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena piektdien pieauga par 1,49% līdz 57,89 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,0918 līdz 1,0799 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2225 līdz 1,2052 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 128,62 līdz 132,00 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,21 līdz 89,58 pensiem par eiro.