Akciju cenas Volstrītā pārsvarā krītas, bet Eiropas biržās pieaug

Akciju cenas Volstrītā otrdien pārsvarā kritās bažās par augstāku ASV Finanšu ministrijas obligāciju ienesīgumu, kas mazināja investoru vēlmi turpināt akciju pirkšanu. Eiropas un Āzijas biržās akciju cenas pieauga.

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1%, bet indeksi "Dow Jones Industrial Average" un "Standard & Poor's 500" samazinājās.

"Interactive Brokers" stratēģis Stīvs Sosniks sacīja, ka ASV tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenu kāpums pirmdien bijis "pārmērīgs" augoša obligāciju ienesīguma apstākļos.

Tirgi gaida piektdien paredzamo ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja Džeroma Pauela uzrunu, kurā var būt norādes par FRS turpmāko monetāro politiku.

Tirgus dalībnieku vidū arī valda bažas par Ķīnas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos, un tās nespēja mazināt arī jauna Ķīnas procentlikmju pazemināšana. Bažas pastiprina arī Ķīnas nekustamo īpašumu sektora problēmas.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,5% līdz 34 288,83 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4387,55 punktiem, savukārt indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 13 505,87 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,2% līdz 7270,76 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX kāpa par 0,7% līdz 15 705,62 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,6% līdz 7240,88 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 0,3% līdz 80,35 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā samazinājās par 0,5% līdz 84,03 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena otrdien pieauga par 5,21% līdz 42,91 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0896 līdz 1,0851 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2756 līdz 1,2729 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 146,22 līdz 145,85 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,41 līdz 85,16 pensiem par eiro.