Akciju cenas Volstrītā pieaug, ASV dolāra vērtība krītas pēc FRS lēmuma

Akciju cenas Volstrītā trešdien pieauga, bet ASV dolāra vērtība kritās pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) lēmuma paaugstināt bāzes procentlikmi par ceturtdaļu procentpunkta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV centrālās bankas Atvērtā tirgus komiteja pēc kārtējās divu dienu sēdes paziņoja, ka bāzes procentlikmes mērķrādītājs tiek palielināts par 0,25 procentpunktiem – līdz 4,5-4,75%. Tas ir augstākais bāzes procentlikmes līmenis ASV kopš 2007. gada.

Pagājušajā gadā bāzes procentlikmes mērķrādītājs tika paaugstināts septiņas reizes. Mērķrādītājs tika palielināts martā un maijā, abas reizes to paaugstinot par pusi procentpunkta, kā arī jūnijā, jūlijā, septembrī un novembrī, kad tas tika palielināts par trim ceturtdaļām procentpunkta. Savukārt decembrī tas tika paaugstināts par pusi procentpunkta.

FRS Atvērtā tirgus komiteja pauda apņēmību panākt, lai gada inflācija samazinātos līdz 2% līmenim, un norādīja, ka tāpēc bāzes procentlikmi būs nepieciešams palielināt arī turpmāk.

Ir gaidāms, ka ceturtdien par saviem lēmumiem monetārajā politikā paziņos Anglijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB).

Pirms šiem paziņojumiem trešdien tika publicēts Eiropas Savienības (ES) statistikas departamenta "Eurostat" ātrais novērtējums, kas liecina, ka gada inflācija eirozonā janvārī samazinājusies līdz 8,5%, salīdzinot ar 9,2% decembrī, tādējādi kritums reģistrēts otro mēnesi pēc kārtas.

Naftas cenas pasaulē krasi saruka pēc ASV nedēļas ziņojuma par valsts jēlnaftas un benzīna rezervju palielināšanos.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par mazāk nekā 0,1% līdz 34 092,96 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,1% līdz 4119,21 punktam, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,0% līdz 11 816,32 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,1% līdz 7761,11 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 15 180,74 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,1% līdz 7077,11 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 3,1% līdz 76,41 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,1% līdz 82,84 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 3,79% līdz 59,53 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0863 līdz 1,0995 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2320 līdz 1,2378 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 130,09 līdz 128,90 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 88,17 līdz 88,76 pensiem par eiro.