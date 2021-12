Akciju un naftas cenas krītas bailēs par omikrona paveidu

Akciju un naftas cenas ASV un Eiropas biržās pirmdien kritās, investoriem baidoties par to, kā ekonomiku ietekmēs visā pasaulē veiktie pasākumi Covid-19 omikrona paveida izplatības ierobežošanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Naftas cenas skāra bažas par to, kā omikrona paveids var ietekmēt enerģijas pieprasījumu, kas jau ir ievērojami cietis kopš Covid-19 pandēmijas izcelšanās pērn.

Investoru noskaņojumu Volstrītā pasliktināja ASV demokrātu senatora Džo Mančina paziņojums, ka viņš neatbalstīs prezidenta Džo Baidena sociālo tēriņu likumprojektu.

Britu mārciņas vērtība krasi samazinājās pēc Lielbritānijas breksita ministra Deivida Frosta negaidītās demisijas nedēļas nogalē.

"Pēc nebeidzamas cīņas ar pretvēju pēdējās nedēļās tirgi beidzot ir apgāzušies, omikrona paveida straujajai izplatībai beidzot sasniedzot panikas režīmu," sacīja "AJ Bell" investīciju direktors Rass Moulds.

Omikrona paveids, par kuru pirmoreiz tika ziņots novembrī Dienvidāfrikā, tagad ir konstatēts desmitiem valstu, pamudinot daudzas valstis atjaunot ceļošanas ierobežojumus un citus pasākumus.

Straujā omikrona izplatība smagi skārusi arī naftas tirgu un ar ceļošanu saistīto uzņēmumu akcijas.

"Tirgu dalībnieki domā, ka omikrona Grinčs galu galā var nozagt Ziemassvētkus," sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Investoru noskaņojums ir kļuvis ievērojami drūmāks apstākļos, kad centrālās bankas sāk vērsties pret inflāciju, samazinot finanšu atbalstu ekonomikai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 1,2% līdz 34 932,16 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 1,1% līdz 4568,02 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 1,2% līdz 14 980,94 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 1,0% līdz 7198,03 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 1,9% līdz 15 239,67 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,8% līdz 6870,10 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien kritās par 3,1% līdz 68,66 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,0% līdz 72,06 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1240 līdz 1,1281 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3245 līdz 1,3204 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 113,63 līdz 113,61 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,86 līdz 85,40 pensiem par eiro.