Akciju un naftas cenas krītas, kriptovalūtu vērtība sarūk

ASV un Eiropas akciju cenas trešdien kritās, naftas cenas saruka un kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība samazinājās, investoriem bažījoties par inflācijas pieaugumu un Ķīnas vēršanos pret kriptovalūtām.

Akciju cenas kritās bažās, ka centrālās bankas atteiksies no atvieglotās monetārās politikas, lai iegrožotu inflāciju.

Volstrītas indeksu kritums bija neliels pēc Federālās rezervju sistēmas (FRS) sanāksmes atšifrējuma publicēšanas, kas liecina, ka FRS nesteidzas mainīt savu monetāro politiku.

Naftas cenas saruka pēc ASV jēlnaftas rezervju palielināšanās un vājas pieprasījuma palielināšanās pandēmijas skartajā Āzijā.

"Bitcoin" vērtība kritās par 30% pēc tam, kad Ķīna deva signālus par jaunu vēršanos pret kriptovalūtām. "Bitcoin" vērtība saruka gandrīz līdz 30 000 dolāru, bet tad nedaudz pieauga un tirdzniecības sesijas beigās bija 39 587 dolāri.

Ķīna paziņoja, ka kriptovalūtas nav izmantojamas tirgos, jo tās nav reālas, un piebilda, ka uzņēmumiem nav atļauts izmantot kriptovalūtas, nosakot cenu savām precēm vai pakalpojumiem.

"Šī ir jaunākā nodaļa, Ķīnai savelkot cilpu ap kriptovalūtām," sacīja Londonā bāzētā kriptovalūtu aizdevēja "Nexo" līdzdibinātājs Antonijs Trenčevs.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,5% līdz 33 896,04 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 4115,68 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 13 299,74 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,2% līdz 6950,20 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,8% līdz 15 113,56 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 1,4% līdz 6262,55 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 3,3% līdz 63,36 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 3,0% līdz 66,66 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,2222 līdz 1,2186 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,4189 līdz 1,4109 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,90 līdz 109,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,14 līdz 86,27 pensiem par eiro.