Akciju un naftas cenas pieaug, dabasgāzes cenas sasniedz rekordus

Akciju un naftas cenas ASV un Eiropas biržās otrdien pieauga pēc pirmdienas krituma, kuru bija izraisījušas investoru bailes par Covid-19 omikrona paveida izplatību. Dabasgāzes cenas sasniedza rekordus un pastiprināja bažas par globālo inflāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Investori turpināja bažīties par omikrona paveidu un pasākumiem tā ierobežošanai Ziemassvētku un Jaungada brīvdienu laikā.

Gāzes cenas pieauga līdz visu laiku augstākajiem līmeņiem, ko sekmēja pieprasījuma palielināšanās ziemā un ģeopolitiskais saspīlējums starp gāzes piegādātāju Krieviju un gāzes patērētājvalstīm.

"Tirgus dalībnieki var būt brīvdienu režīmā, bet tas neietekmē tirgus, kur mēs turpinām redzēt lielu nestabilitāti, tuvojoties gada beigām," sacīja OANDA analītiķis Kreigs Erlams.

"Ir dabiski, ka omikrons un visas ar to saistītās ziņas spēlē milzu lomu, pat nepieminot pagājušās nedēļas [centrālo banku] lēmumus par procentlikmēm un politisko cirku Vašingtonā," viņš piebilda.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 1,6% līdz 35 492,70 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,8% līdz 4649,23 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,4% līdz 15 341,09 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 1,4% līdz 7297,41 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 palielinājās par 1,4% līdz 15 447,44 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kāpa par 1,4% līdz 6964,99 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 4,5% līdz 71,12 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 3,4% līdz 73,98 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1279 līdz 1,1284 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3207 līdz 1,3265 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 113,61 līdz 114,09 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,40 līdz 85,04 pensiem par eiro.