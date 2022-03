Akciju un naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga, neraugoties uz naftas un citu preču cenu kāpumu, pēc ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) izteikumiem par iespējamu pacietīgu pieeju procentlikmju celšanā.

FRS vadītājs Džeroms Pauels savā liecībā ASV Kongresā izteicās mēreni, runājot par nepieciešamību sabalansēt cīņu pret inflāciju ar Krievijas iebrukuma Ukrainā neskaidro ietekmi uz ekonomiku.

Dažas stundas pirms Pauela izteikumiem galvenās naftas eksportētājvalstis atteicās palielināt ieguves apjomu, neraugoties uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Šī lēmuma dēļ naftas cenas pieauga līdz daudzu gadu augstākajiem līmeņiem.

Turpināja pieaugt arī citu preču cenas, un dabasgāzes cenas Eiropā sasniedza visu laiku rekordus. Kāpa arī alumīnija cenas bažās par Krievijā ražoto metālu pieejamību nākotnē.

"Piegāžu pārtraukšana no Krievijas tagad ir tikai laika jautājums," bija teikts "Commerzbank" piezīmē klientiem. "Atkarībā no ilguma tas var izraisīt kņadu tirgos, un šādā gadījumā metālu cenas varētu ievērojami pieaugt tālāk."

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,8% līdz 33 891,35 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,9% līdz 4386,54 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 13 752,02 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,4% līdz 7429,56 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,7% līdz 14 000,11 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,6% līdz 6498,02 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 7,0% līdz 110,60 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 7,6% līdz 112,93 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1125 līdz 1,1126 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,3325 līdz 1,3405 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,92 līdz 115,51 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,49 līdz 82,95 pensiem par eiro.