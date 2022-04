Akciju un naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pieauga, investoriem izvērtējot kompāniju darbības rezultātus un pievēršot mazu uzmanību ASV ekonomikas kritumam. Kāpa arī naftas cenas.

ASV dolāra vērtība pret jenu bija tuvu 20 gadu augstākajam līmenim, bet tā vērtība pret eiro bija augstākā vairāk nekā piecu gadu laikā, kamēr ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) gatavojas agresīvi celt procentlikmes.

ASV Tirdzniecības ministrija ceturtdien publiskoja datus, ka ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn negaidīti samazinājies par 1,4%. Šī lejupslīde pārsteidza analītiķus, kuri bija prognozējuši, ka ASV ekonomika pieaugs par 1,1%.

ASV ekonomikas lejupslīdi pagājušajā ceturksnī veicināja koronavīrusa omikrona paveida negatīvā ietekme un valsts izdevumu kritums.

"Visi Volstrītā zināja, ka ir gaidāma pastiprināta nestabilitāte pirmajā ceturksnī, ņemot vērā karu Ukrainā, omikrona viļņa ietekmi un inflāciju ekonomikā," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 1,9% līdz 33 916,39 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,5% līdz 4287,50 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 3,1% līdz 12 871,53 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 1,1% līdz 7509,19 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,4% līdz 13 979,84 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,0% līdz 6508,14 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 3,3% līdz 103,36 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,2% līdz 107,59 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0557 līdz 1,0509 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2545 līdz 1,2468 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 128,43 līdz 130,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,15 līdz 84,25 pensiem par eiro.