Akciju un naftas cenas sarūk

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien kritās, jo mazumtirgotāju pesimistiski ziņojumi par peļņu saasināja bažas par patērētāju optimismu un uzņēmumu rentabilitāti.

Ziemeļamerikas mazumtirgotāja "Target" akcijas cena kritās par apmēram 25%, jo peļņa neatbilda cerībām, neraugoties uz lielāku apgrozījumu.

Mazumtirgotāji atzina, ka peļņa ir pakļauta spiedienam un daļa patērētāju izvairās no pastāvīgiem pirkumiem, jo pieaug pārtikas, benzīna un citu svarīgāko preču cenas.

"Šo mazumtirgotāju akciju cenu lielie kritumi (..) atspoguļo kaitējumu, ko inflācija nodara šī sektora peļņai," sacīja "City Index" analītiķis Favads Razakzada. "Vēl vairāk, arī patērētāji ir pakļauti spiedienam un, ja viņi tagad sāk samazināt izdevumus, tad mazumtirgotāji var ciest vēl vairāk," viņš piebilda.

"Procter & Gamble" akcijas cena saruka par 6,2%, "Coca-Cola" - par 7,0%, bet "Walgreens Boots Alliance" - par 8,4%.

Ziņa, ka gada inflācija Lielbritānijā aprīlī palielinājusies līdz 9% salīdzinājumā ar 7% martā, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 1982.gada, veicināja Londonas biržas indeksa krišanos par 1,1%. Kritās arī Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi.

Bažas par vājāku ekonomikas izaugsmi radīja spiedienu uz naftas cenām, kuras kritās par 2,5%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 3,6% līdz 31 490,07 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 4,0% līdz 3923,68 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 4,7% līdz 11 418,15 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 1,1% līdz 7438,09 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 1,3% līdz 14 007,76 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 1,2% līdz 6352,94 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 2,5% līdz 109,59 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 2,5% līdz 109,11 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0550 līdz 1,0462 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2493 līdz 1,2344 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 129,38 līdz 128,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,45 līdz 84,76 pensiem par eiro.