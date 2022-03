Amerikāņu uzņēmēji skeptiski par investīcijām Ķīnā

Amerikāņu Tirdzniecības kameras Ķīnā dalībnieku aptauja liecina, ka mazāk par pusi no uzņēmējiem ir optimistiski par to, ka lielā Āzijas valsts pavērs sava tirgus durvis plašāk ārvalstu investoriem, ziņo "The Wall Street Journal".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn aptaujā vairāk nekā 61% no kameras dalībniekiem uzskatīja, ka tuvākajos gados valdība varētu atvieglot noteikumu un ļaut ārvalstu kapitāla ieplūšanu valstī. Nu šis skaitlis ir ievērojami krities. Vairāk nekā trešdaļa ir paziņojusi, ka plāno tuvākajos gados samazināt savus ieguldījumus Ķīnā, jo likumdošanas vide ir nestabila.

Ja pērn uzņēmēji bija cerīgi, ka jaunā prezidenta Džo Baidena administrācija uzlabos attiecības ar Ķīnu, tad šogad šīs cerības ir zudušas un asumi abu valstu starpā ir viena no lielākajām bažām. Tāpat uzņēmēji norādījuši, ka Ķīnas Covid-19 ierobežojumi traucē kvalificēta darbaspēka iegūšanā. Tāpat problēma esot arī augošās nodarbinātības izmaksas.

“Es domāju, ka realitāte beidzot ir aptverta tajā ziņā, ka vismaz daļa Trampa administrācijas lēmumu ir palikuši spēkā,” komentējis Tirdzniecības kameras prezidents Alans Bēbe.

Jāmin gan, ka pērn Ķīnas ekonomikai, pārvarot pandēmijas smagāko posmu, augot, arī vairāk nekā 60% amerikāņu, kas darbojas Ķīnā, ziņoja par uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu. Vienlaikus gan eksperti, gan paši uzņēmēji nepaļaujas, ka izaugsme turpināsies. Lielas bažas rada nestabīlā situācija ķīniešu nekustāmā īpašuma nozarē.

“Delfi Bizness” jau iepriekš rakstīja, ka pērnruden Ķīnas nekustamā īpašuma milzis "Evergrande" saskārās ar finanšu grūtībām, kas decembrī lika starptautiskajai kredītreitingu kompānijai "Fitch Ratings" paziņot, ka uzņēmums nespēj pildīt savas 300 miljardus dolāru lielās finanšu saistības. Tas radīja bažas par visas Ķīnas nekustamā īpašuma tirgu un par potenciālu globālu ekonomisko krīzi, ko varētu izraisīt visblīvāk apdzīvotās valsts pasaulē nestabilitāte.

Vienlaikus vairums amerikāņu uzņēmēju gan norādījuši, ka negrasās pamest uzņēmējdarbību valstī un turpinās iesāktajā gultnē.