Anglijā aizvien lielāku popularitāti gūst 'alternatīvais saldējums'

Lielbritānijā aizvien lielāku popularitāti gūst "alternatīvais saldējums", kas ražots no augu izejvielām - pupiņām vai kokosriekstiem, nevis no piena produktiem, raksta 'The Guardian".

Eksperti lēš, ka šī veida saldējumam patlaban varētu būt jau aptuveni 14% tirgus daļa, un šogad Lielbritānijas iedzīvotāji šim kārumam varētu tērēt vēl papildu 100 miljonus mārciņu.

Nozares eksperti skaidro, ka, ņemot vērā, ka pasaulē savu uzvaras gājienu uzņēmuši produkti, kas balstīti uz augu pasaules izejvielām, saldējums ir vēl viens solis šajā virzienā un ražotāji tā garšu spējuši padarīt līdzīgu ierastajiem saldējumiem, kas ražoti no piena, neskatoties, ka šī veida produkta ražošanā izmantotas alternatīvas sastāvdaļas, piemēram, kokosriekstu krēms, auzas, mandeles vai pupiņas.

Alternatīvā saldējuma zīmols "Cecily's" pārstāvji pastāstījuši, ka pārdošanas apjomi aug, jo uz augu bāzes ražotu produktu lietošana uzturā kļūst par ikdienas tradīciju. "Tas ir trends, taču vienlaikus tas kļūst par daļu no mūsu ikdienas dzīves," sacījusi kompānijas dibinātāja Cecīlija Milsa.

Izpētes kompānijas "Mintel" eksperti sagaida, ka Lielbritānijas saldējuma pārdošanas apjomi šogad sasniegs gandrīz 1,5 miljardus mārciņu, salīdzinot ar 1,4 miljardiem mārciņu pērn.