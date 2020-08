'Apollo' kinoteātru īpašnieks iegādāsies arī 'Forum Cinemas'

Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētā investīciju kompānija "UP Invest" iegādāsies kompāniju "Forum Cinemas", kurai ir kinoteātru bizness Baltijas valstīs, paziņojis "UP Invest".

Lai gan "UP Invest" pieder kinoteātri "Apollo", ""Forum Cinemas" iegāde dos tai iespēju nostiprināt pozīcijas Lietuvā, norādījis "UP Invest" valdes loceklis Svens Nūtmans.

"Covid-19 izplatība nozīmē grūtus laikus kinoteātru biznesā visā pasaulē, tāpēc nepieciešama konsolidācija. "Forum Cinemas" ir ļoti labi pārvaldīta kompānija visās Baltijas valstīs un mēs esam ļoti gandarīti par šo darījumu," sacījis Nūtmans.

Viņš piebildis, ka plānots izmantot gan "Apollo", gan "Forum Cinemas" labākos tehnoloģiskos risinājumus un apkalpošanas standartus visos kinoteātros, lai piedāvātu apmeklētājiem vel kvalitatīvākus pakalpojumus.

Savukārt ASV kompānija "AMC Entertainment", kuras grupā ietilpst "Forum Cinemas", informējusi, ka darījuma vērtība ir 65 miljoni eiro.

Vienošanās par "Forum Cinemas" pārdošanu "AMC Entertainment" ir "vēl viens drosmīgs un izlēmīgs solis, (..) lai vairotu mūsu likviditāti un nostiprinātu bilanci," norādījis "AMC Entertainment" prezidents Ādams Ārons.

Tā kā koronavīrusa pandēmijas dēļ ASV vairākus mēnešus bija slēgti kinoteātri, "AMC Entertainment" finansiālais stāvoklis ir saspringts.

Paredzēts, ka darījums tiks pabeigts līdz šā gada beigām vai, vēlākais, nākamā gada sākumā. Darījumam nepieciešams Latvijas, Igaunijas un Lietuvas konkurences uzraugu apstiprinājums.

"Forum Cinemas" ir viens kinoteātris Latvijā, trīs Igaunijā un pieci Lietuvā.

Savukārt tīklā "Apollo" ir viens kinoteātris Latvijā, pieci Igaunijā un viens Lietuvā.

"Forum Cinemas" pieder Somijas kompānijai "Finnkino", kuras īpašnieks ir Lielbritānijas "Odeon Cinemas Group", kas savukārt pieder ASV "AMC Theaters", kura lielākie īpašnieki ir Ķīnas "Wanda Group" (38%) un ASV investīciju kompānija "Silver Lake Partners"(28%).

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".