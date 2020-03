'Apple', 'Amazon' un citi: uzņēmumi, kas varētu ātri atkopties pēc Covid-19 krīzes

Pagājušajā mēnesī tika piedzīvots vēsturisks kritums pasaules akciju tirgos, jo Covid-19 pandēmija izraisīja vēl nebijušu nenoteiktību. Kamēr uzņēmumu apgrozījumam un izaugsmei šobrīd pastāv zināms risks, portāls "MarketWatch" apkopojis tās lielās tehnoloģiju kompānijas, kas, pateicoties klientu bāzei, uzņēmumu bilancei, naudas plūsmai un 'pareiziem' produktiem un pakalpojumiem, diezgan ātri pēc krīzes varētu atkopties.

"Apple"

Viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas atzina koronavīrusu un tā izraisīto slimību Covid-19, bija tehnoloģiju gigants "Apple". Kompānija ātri koriģēja savas apgrozījuma un ieņēmumu prognozes akcijām, reizē slēdzot savus veikalus vispirms Ķīnā un pēc tam visā pasaulē. Tagad veikali Ķīnā sāk atkal atvērties, jo vīrusa uzliesmojums tur šobrīd ir mazāks, nekā citviet.

"Apple" joprojām pārdod ierīces tiešsaistē, tāpēc brīdī, kad veikali atvērsies, var gaidīt klientu pieplūdumu. Neraugoties uz "Apple" nelielo tirgus daļu mobilajās ierīcēs un klēpjdatoros, uzņēmums ir nozares līderis ar lojālu klientu bāzi – pat tad, kad produkcija ir dārgāka vai precēm pietrūkst vairāku funkciju, piemēram, 5G. Vēl vairāk – sociālā distancēšanās kļūst par normu visā pasaulē, tāpēc var paredzēt, ka tieši tā kalpos par pieprasījumu pēc personīgajām ierīcēm.

"Qualcomm"

Lai gan Amerikas visnovatoriskākais mobilo mikroshēmu ražotājs "Qualcomm" pēdējo divu mēnešu laikā ir zaudējis vairāk nekā trešo daļu savas tirgus vērtības (no 109,5 miljardiem dolāru 21. janvārī līdz aptuveni 75 miljardiem dolāru piektdien), kompānija joprojām iegūst no pieprasījuma pēc 5G tehnoloģijām.

"Qualcomm" licencēšanas un mikroshēmu bizness, tieši pateicoties Āzijas iesaistei tehnoloģiju tirgū, varēja piedzīvot uzplaukumu, jo tirgus darbība atsākas un parādījās pieprasījums pēc 5G tīkliem un ierīcēm. Līdz ar to var prognozēt, ka mobilo ierīču izmantošana nemazināsies – drīzāk tā augs, un kompānija audzēs apgrozījumu no cilvēku kolektīvās piesaistes savām ierīcēm.

"Cisco"

"Cisco" pieder "Webex", kas ir viena no pasaulē vadošajām kopstrādes platformām. Tāpat kā citas sadarbības platformas, arī "Webex" kopš pandēmijas izraisītā darba attālināti visā pasaulē ir saskārusies ar lielāku pieprasījumu – šajā mēnesī līdz 19. martam platformā ir notikuši 6,7 miljardi sanāksmju. Tas nozīmē divas līdz četras reizes lielāku daudzumu nekā pirms Covid-19.

"Cisco" panākumi būt vienam no tiem uzņēmumiem, kas ātrāk atkopsies no krīzes, slēpjas platformā nodrošinātie drošības risinājumi darbam attālināti, kā arī nepārtraukta izaugsme.

"Intel"

Brīdī, kad pasaule atgūsies no pandēmijas, tehnoloģiju kompānijai "Intel" vajadzētu sajust pieprasījumu pēc jaunām un uzlabotām tehnoloģijām, jo patlaban gan uzņēmumi, gan skolas ir apguvušas tehnoloģijas savām vajadzībām arī attālināti.

Pārliecību, ka uzņēmums piedzīvos strauju uzplaukumu, sniedz arī tā bilance, kurā var redzēt 12 mēnešu naudas plūsmu vairāk nekā 33 miljardu dolāru apmērā.



"Amazon"

Tiešsaistes iepirkšanās platforma "Amazon" šajā krīzē spēlē lielu lomu, jo ievērojami pieaug tirdzniecība tiešsaistē un piegāžu apjomi, cilvēkiem pašizolējoties.

"Amazon" pagājušajā ceturksnī guva ieņēmumus aptuveni 10 miljardu dolāru apmērā, kas veido tikai 11% no mātesuzņēmuma apgrozījuma, bet gandrīz divas trešdaļas no tā peļņas. Tomēr par turpmākām prognozēm spriest ir grūti, jo, visticamāk, svārstības apgrozījumā, ņemot vērā Covid-19 visvairāk skartās nozares, piedzīvos uzņēmuma mākoņdatņošanas bizness. Tomēr tas būs atkarīgs no tā, kā un vai krīzes skartie uzņēmumi spēs atkopties pēc krīzes.

"NVIDIA"

Mākslīgais intelekts un datorzinības kļūs vēl pieprasītākas, ņemot vērā, ka medicīnas darbinieki un pētnieki cenšas izprast, kā ierobežot un attīstīt Covid-19 pandēmijas ārstēšanu un vakcīnas. Amerikas tehnoloģiju kompānijai "NVIDIA" ir dažas no spēcīgākajām mašīnmācības sistēmām, un uzņēmums uz 90 dienām bezmaksas piedāvā rīku, kas biotehnoloģiju un pētniecības uzņēmumiem ļaus attīstīt ārstniecības procesus un paātrināt vakcīnas veidošanu.

Tajā pašā laikā arvien vairāk cilvēku spēlē videospēles, jo viņu pārvietošanās ir ierobežota, tāpēc arvien lielāks pieprasījums ir pēc kompānijas čipiem un pakalpojumiem. Tāpat uzņēmumam ir laba finanšu situācija, kas rada uzņēmumā cerību pēc krīzes piedzīvot uzplaukumu.



"Oracle"

Tehnoloģiju uzņēmums vīrusa laikā parādīja savu labāko apgrozījuma pieaugumu divu gadu laikā, liecina finanšu pārskati. Tomēr šajā ziņojumā nav ņemts vērā pašreizējais ceturksnis, un ir skaidrs, ka Covid-19 ietekme pasaulē būs diezgan liela. Finanšu pārskati arī liecina, ka tik ilgi, kamēr uzņēmuma klienti turpina darboties, uzņēmuma ienākumi lielākoties ir labā stāvoklī.