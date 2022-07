Aptauja: Igaunijā pērn sarucis nelegālo cigarešu un alkohola patēriņš

Igaunijā pērn salīdzinājumā ar 2019.gadu samazinājies gan nelegālo cigarešu, gan nelegālā alkohola patēriņš, liecina pēc Igaunijas Nodokļu un muitas departamenta pasūtījuma veiktas aptaujas rezultāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2021.gadā 7% smēķētāju, galvenokārt jauni vīrieši ar zemiem ienākumiem, lietoja nelegālas cigaretes. Puse no viņiem apzināti meklēja iespējas nopirkt nelegālās cigaretes un galvenokārt tās pārsvarā no paziņām, nepārbaudot akcīzes nodokļa marķējumu. Visbiežāk nelegālās cigaretes tiek iegādātas to cenas dēļ, patēriņa pieraduma un tādēļ, ka ir zināms, kur tās nopirkt. Salīdzinājumā ar 2019.gadu nelegālo cigarešu patēriņš samazinājies par pusi.

Aptaujas rezultāti rāda, ka pērn tabakas produktus vai to alternatīvas lietoja 28% Igaunijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Visbiežāk smēķētāji izvēlējās cigaretes, bet elektroniskās cigaretes bija otrs biežāk izvēlētais smēķēšanas produkts, tā lietotāju īpatsvars sasniedzis 33%. Salīdzinājumā ar 2019.gadu krasi pieaudzis neregulāro alternatīvo tabakas produktu smēķētāju skaits, jo īpaši jauniešu vidū.

Lejupejoša tendence Igaunijā ir arī nelegālā alkohola pirkšanai. 2% alkohola patērētāju atzinuši, ka pērn iegādājušies nelegālu alkoholu. 5% respondentu atbildēja, ka pērn viņiem pazīstamo cilvēku lokā ir kāds nelegālā alkohola lietotājs, bet 3% zināja, kur to iegādāties.

Kā secinājuši pētnieki, pērn 80% Igaunijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem ir lietojuši alkoholiskos dzērienus, bet 24% atzinuši, ka dara to regulāri. Regulāru alkohola lietotāji lielākajā daļā gadījumu ir vīrieši, 30-49 gadus veci cilvēki un cilvēki ar lielākiem ienākumiem.

Aplēses liecina, ka 2021.gadā Igaunija 8,1 miljonu eiro un 2,7 miljonus eiro zaudēja nodokļu ieņēmumos attiecīgi nelegālo cigarešu un nelegālā alkohola patēriņa dēļ. Vēl 97,4 miljonus eiro Igaunijas budžets zaudēja saistībā ar izvairīšanos no darbaspēka nodokļiem: 52 miljoni eiro zaudēti sociālā nodokļa ieņēmumos un 45 miljoni eiro - ienākuma nodokļa ieņēmumos.

Šogad veiktā aptaujā piedalījās 1200 18-74 gadus veci Igaunijas iedzīvotāji, kurus "Norstat Eesti" tiešsaistē aptaujāja igauņu un krievu valodā.