Ar latviešu dizainu pasaulē; rada mēbeles no Latvijas 'zaļā zelta'

Latvijas meži aizņem 52% valsts teritorijas, savukārt meža nozare ir viens no valsts ekonomikas stūrakmeņiem, veidojot 20% no valsts kopējā eksporta. Par savu pieredzi veidojot uzņēmumu, kas mūsu "zaļajam zeltam" dod lielu pievienoto vērtību, intervijā portālam "Delfi" stāsta Miks Pētersons, mēbeļu dizainers un uzņēmuma "Nordi" dibinātājs.

Pēc Latvijas Zemkopības ministrijas datiem, 2005. gadā Latvija eksportēja mežu izstrādājumus ar zemu pievienoto vērtību – kurināmo koksni, zāģbaļķus un citus zāģmateriālus 687 miljonu eiro vērtībā, savukārt mēbeles – par 116 miljoniem eiro. 2018. gadā šie skaitļi attiecīgi ir bijuši – kurināmā koksne, zāģbaļķi un citi zāģmateriāli eksportēti 1,38 miljardu eiro vērtībā, bet mēbeļu eksports sasniedzis vien 173,6 miljonus eiro. Jāatzīst, ka gandrīz visas valstis cenšas pasargāt savus mēbeļu ražotājus no ārvalstu konkurentiem, parasti ar stingru standartu palīdzību, un tas var būt viens no iemesliem, kāpēc Latvijas mēbeļu eksports pieaug tik lēni. Ir vajadzīgi enerģiski un inovatīvi ražotāji, kā arī valsts atbalsts, lai Latvijas mežu nozares produkti tiktu pārdoti ar iespējami augstāko pievienoto vērtību.

Mik, Latvijā ir labas mēbeļu ražošanas tradīcijas, bet kā tev radās doma attīstīt pašam savu mēbeļu ražošanas zīmolu un uzņēmumu?

Mana pirmā formālā izglītība ir koka izstrādājumu dizaina speciālists, ko ieguvu toreizējā Rīgas lietišķās mākslas koledžā. Pēc beigšanas varēju turpināt mācības Mākslas akadēmijā, bet koka dizaina jomā nebija piemērotas iespējas. Izvēlējos turpināt studijas Latvijas Universitātē Ekonomikas un vadības fakultātē, kur ieguvu gan bakalaura, gan maģistra grādu starptautiskajā biznesā. Paralēli mācībām strādāju koka mēbeļu dizaina jomā jau kopš 1997. gada – kā mēbeļu konstruktors, tehnologs, jaunu produktu attīstītājs. Kādu laiku strādāju patstāvīgi, tad atkal iesaistījos darbā lielā mēbeļu ražošanas uzņēmumā. 2015. gadā tomēr nolēmu riskēt un iet savu ceļu, radot savas mēbeļu kolekcijas.

Vai 2015. gadā tev jau bija izveidojusies darba komanda?

Man ir sadarbības partneri, un šī sadarbība ir ļoti svarīga. Tomēr pats nodarbojos ar dizaina izstrādi un produkta ieviešanu tirgū. Pēc tam savus produktus ražot pasūtu mēbeļu rūpnīcā. Koncentrējos, lai maksimāli daudz šīs pievienotās vērtības paliktu Latvijā. Ja iespējams, dodu priekšroku Latvijā ražotiem materiāliem.

Par pievienoto vērtību – cik efektīvi izmantojam Latvijas kokus?

Koks ir vienīgais būtiskais Latvijas dabas resurss, un, manuprāt, tam būtu jādod maksimāli augsta pievienotā vērtība. Ja tas ir Latvijas koks, to vajag maksimāli pārstrādāt un ražot ar Latvijas zīmolu! Tas ir mūsu resurss, un par to vajag rūpēties gan valstij, gan ražotājiem. Mēs savus ražojumus pārdodam tikai ar savu zīmolu un dizainu, kaut arī tas ir grūts un lēns ceļš. Daudz vieglāk būtu strādāt kādam lielam ražotājam, tomēr esam izvēlējušies to nedarīt.