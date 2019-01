ASV biržu indeksi aug pēc ziņas par iespējamu tarifu atcelšanu, Eiropas indeksi krītas

ASV biržu indeksi ceturtdien pieauga pēc ziņas, ka ASV varētu atcelt Ķīnas precēm noteiktos muitas tarifus, bet Eiropas un Āzijas biržu indeksi kritās.

ASV akciju cenas pēcpusdienā maz mainījās, bet pēkšņi demonstrēja kāpumu pēc laikraksta "The Wall Street Journal" ziņas, ka finanšu ministrs Stīvens Mnučins ierosinājis atcelt dažus vai visus tarifus Ķīnas precēm, lai iedrošinātu tirgus un veicinātu lielākas tirdzniecības vienošanās iespējamību.

Laikraksts nosauca šo ierosinājumu par daļu no Mnučina debatēm ar ASV tirdzniecības pārstāvi Robertu Laitaizeru, kuram ir skarbāka attieksme pret Ķīnu.

ASV Finanšu ministrija ceturtdien paziņoja, ka ne Mnučins, ne Laitaizers nav izteikuši oficiālus ierosinājumus sarunās, kas "ne tuvu nav pabeigtas".

Uzņēmumu "Boeing", "Caterpillar" un "General Motors" akciju cenas pieauga par vismaz 1%. Ievērojama daļa šo uzņēmumu preču noieta ir atkarīga no Ķīnas.

Eiropas un Āzijas biržās bija kritums pēc ziņām, ka ASV amatpersonas veic kriminālizmeklēšanu pret Ķīnas telekomunikāciju milzi "Huawei" un var drīz izvirzīt apsūdzības tirdzniecības noslēpumu zagšanā no biznesa partneriem ASV.

ASV kongresmeņi arī izstrādājuši likumprojektu par aizliegumu eksportēt ASV detaļas un komponentus uz Ķīnas telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri pārkāpj ASV eksporta kontroles vai sankciju likumus, un tas var tikt vērsts pret "Huawei" un Ķīnas uzņēmumu ZTE.

Britu mārciņas vērtība pret eiro un ASV dolāru pieauga, neraugoties uz nenoteiktību "Breksita" jautājumā.

"Tirgus pieņem, ka vismaz status quo gūs virsroku un vismaz 50.pants tiks atlikts, līdz būs atrasts pieņemamāks risinājums," sacīja "BK Asset Management" analītiķis Boriss Šlosbergs. Lisabonas līguma 50.pants nodrošina jebkuras ES dalībvalsts tiesības izstāties un formulē izstāšanās procedūru.

"Tomēr nenoteiktības stāvoklis ietekmē Lielbritānijas uzņēmējdarbību un ir maz šaubu, ka jebkāda investīciju plānošana ir apstājusies," viņš piebilda.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās kritās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru pieauga, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,24 dolāriem līdz 52,07 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,14 dolāriem līdz 61,18 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,7% līdz 24 370,10 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,8% līdz 2635,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 7084,46 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 0,4% līdz 6834,92 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,1% līdz 10 918,62 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 4794,37 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1392 līdz 1,1391 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,2877 līdz 1,2937 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,09 līdz 109,19 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,44 līdz 87,67 pensiem par eiro.