ASV darbinieki nevēlas atgriezties birojos

Aptaujas liecina, ka 39% amerikāņu darbinieku, kuri pandēmijas laikā uzsāka strādāt no mājām, ir gatavi pamest savas darbavietas, ja viņus spiedīs atgriezties ofisā, raksta "Bloomberg".

2020. gadā, pandēmijas izplatībai augot, liels skaits ofisa darbinieku visā pasaulē uzsāka darbu mājām. Taču šogad, kad ASV vakcinācijas programma ir sasniegusi vairāk nekā pusi no visiem valsts iedzīvotājiem, arvien vairāk darbavietas ir sākušas darbiniekus aicināt atpakaļ uz ofisu.

"Bloomberg" raksta, ka, lai gan "Google", "Ford Motor Co" un citi lielie uzņēmi ir solījuši arī pēc pandēmijas beigām lielāku elastību tajā, kur darbinieki strādā, šo pašu uzņēmumu vadītāji publiski ir kritizējuši darbu no mājām. Piemēram, "JPMorgan Chase & Co." vadītājs Džeimijs Daimons nesenā konferencē sacījis, ka darbs no mājām, nav tiem, kuri grib kaut ko sasniegt.

Gados jaunākie darbinieki uzskata, ka vecākās paaudzes vadītāji uzskata, ka, ja darbinieks nav redzams, tad viņš nestrādā. "Bloomberg" atsaucas uz kādu 33 gadu vecu sievieti no Džordžijas štata, kas darbu pameta, kad viņai lika ierasties birojā uz 9 minūšu garu sapulci.

"Morning Consult" aptauja liecina, ka 39% amerikāņu apsvērtu iespēju pamest darbu, ja viņiem liktu atsākt darbu no ofisa. Savukārt vecuma grupā līdz 40 gadiem 49% teica, ka būtu gatavi pamest darbu, ja darba devējs nepiedāvātu iespēju strādāt elastīgi.

Kompānijas "FlexJobs" aptauja liecina, ka cilvēki, strādājot no mājām pērn uz ceļa un ēšanas izdevumiem ietaupījuši līdz pat pieciem tūkstošiem ASV dolāru.

Eksperti brīdina uzņēmējus, ka pēc pandēmijas nodarbinātības sistēma neatgriezīsies vecajā sliedēs un visticamāk vairums darbinieku nākotnē strādās hibrīdā formā, proti, daļu laika no ofisa, daļu mājās.

Līdzīgu viedokli pauduši ar darbinieki citviet pasaulē. "Delfi Bizness" par "EY" pētījumu, kurš atklāj, ka pārliecinošs darbinieku vairākums vēlas darba elastību - gan darba laika noteikšanā, gan darba vietas izvēlē.

Dati liecina, ka elastīgu darba laika noteikšanu vēlas 88% respondentu, bet elastību darba vietas izvēlē vēlas 87% pētījuma dalībnieku.