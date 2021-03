ASV dolāra vērtība sasniedz gada augstāko līmeni, akciju cenas krītas ASV un pieaug Eiropā

Akciju cenas otrdien kritās ASV un pieauga Eiropā, savukārt ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu sasniedza pēdējā gada laikā augstāko līmeni, ko sekmēja augošs optimisms par globālās ekonomikas atkopšanos.

Šis optimisms tomēr noveda līdz kritumam Volstrītā, pieaugot bažām, ka ekonomikas atkopšanās sekmēs inflāciju un pamudinās ASV Federālo rezervju sistēmu (FRS) ātrāk pacelt procentlikmes.

Starptautiskā valūtas fonda (SVF) vadītāja Kristalina Georgijeva sacīja, ka ekonomikas izaugsme paātrinās, bet brīdināja par aizvien lielākiem globālās ekonomikas nevienmērīgas atkopšanās riskiem.

"Mēs gaidām, ka inflācija paliks ierobežota, bet ātrāka ASV [ekonomikas] atkopšanās var izraisīt strauju procentlikmju kāpumu, kas var novest pie finanšu apstākļu krasas pastiprināšanas - un ievērojamām kapitāla aizplūšanām no jaunajām un attīstības ekonomikām," teica Georgijeva savā uzrunā.

Investori atbrīvojas no ASV valdības parāda vērtspapīriem, "turpinoties ekonomikas izaugsmes un inflācijas gaidām", sacīja Briefing.com analītiķis Patriks O'Hērs.

Naftas cenas kritās par vairāk nekā 1% pēc satiksmes atjaunošanas caur Suecas kanālu, kur pirmdien tika nocelts no sēkļa milzīgais konteinerkuģis, kas gandrīz nedēļu bija bloķējis pasaules tirdzniecībai vitāli svarīgo transporta ceļu. Investori arī gaidīja OPEC un citu svarīgāko naftas ieguvējvalstu ceturtdienas sanāksmi par ieguves apjomiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,3% līdz 33 066,96 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 3958,55 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,1% līdz 13 045,39 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,5% līdz 6772,12 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 1,3% līdz 15 008,61 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,2% līdz 6088,04 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien kritās par 1,6% līdz 60,55 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,3% līdz 64,14 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1765 līdz 1,1721 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3762 līdz 1,3739 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 109,81 līdz 110,38 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,49 līdz 85,82 pensiem par eiro.