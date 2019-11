ASV Kongress gatavo likumprojektu par sankciju piemērošanu 'Nord Stream 2'

ASV Kongress gatavo likumprojektu sankciju piemērošanai gāzesvada projektam "Nord Stream 2", kas pa Baltijas jūras dibenu savienos Krieviju ar Vāciju, lai piegādātu Rietumeiropai dabasgāzi, apejot Ukrainu un Poliju, ziņo mediji.

Jaunā likumprojekta mērķis ir nepieļaut dabasgāzes piegādāšanu Eiropai pa šo gāzesvadu, ziņo izdevums "Defensenews.com".

"Defensenews.com" citē kādu ASV senatoru sakām, ka likumprojekts paredz piemērot sankcijas uzņēmumiem, kas iesaistīti "Nord Stream 2" projektā.

ASV Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Džims Rišs pauda ticību, ka sankcijas pārliecinās projektā iesaistītās būvfirmas apturēt dalību "Nord Stream 2", vēsta "Defensenews.com".

Rišs, republikāņu senators no Aidaho, piektdien sacīja, ka likumprojekts tiek izstrādāts, jo laika kļūst arvien mazāk un liela daļa "Nord Stream 2" jau ir pabeigta.

"Tas viņiem dārgi maksās. Es domāju, ja sankcijas tiks pieņemtas, kompānijas tiks slēgtas, un es domāju, ka krieviem būs jāmeklē cits veids, kā to paveikt, ja viņi to spēs," saskaņā ar "Defensenews.com" sacīja Rišs.

Sankciju iekļaušana likumprojektā ir spēcīgs signāls, taču likumdevējiem Pārstāvju palātā un Senātā vēl ir jāvienojas par to, kā izskatīsies likumprojekta gala variants.

Maijā četri ASV senatori ierosināja divpartiju likumprojektu, kas pazīstams kā Eiropas enerģētikas drošības aizsardzības akts, kura mērķis bija kavēt "Nord Stream 2" projekta īstenošanu.

"Gazprom" vadītā "Nord Stream 2" būvniecība ir gandrīz pabeigta. Projektu finansē arī Vācijas kompānijas "Wintershall" un "Uniper", Nīderlandes un Lielbritānijas "Shell", Francijas "Engie" un Austrijas OMV.

Šī gāzesvada būvniecība ir izraisījusi bažas par to, ka varētu pieaugt Rietumeiropas valstu atkarība no Krievijas gāzes. Tāpat radušās bažas, ka Maskava spēs palielināt spiedienu uz Ukrainu, jo Eiropa būs mazāk atkarīga no tranzīta piegādēm caur Ukrainu.

ASV un Polija abas spēcīgi kritizējušas "Nord Stream 2".

ASV prezidents Donalds Tramps jūnijā izteicās, ka "Nord Stream 2" padarīs Vāciju par Krievijas gūstekni, ja kādreiz lietas noies greizi.

"Mēs aizsargājam Vāciju no Krievijas, un Krievija iegūst miljardiem un miljardiem dolāru no Vācijas," viņš piebilda.

ASV viceprezidents Maiks Penss iepriekš šogad brīdināja, ka Amerika "nevar nodrošināt Rietumu aizsardzību", ja to sabiedrotie kļūst atkarīgi no Maskavas tādu projektu kā "Nord Stream 2" rezultātā.

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis pagājušajā maijā nodēvēja "Nord Stream 2" par "jaunu hibrīda ieroci", kas nomērķēts uz Eiropas Savienību (ES) un NATO.