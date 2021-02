ASV regulators aicina neizmantot lidojumiem 128 lidmašīnas 'Boeing 777'

ASV Federālā aviācijas administrācija (FAA) aicinājusi pasaules aviokompānijas neizmantot lidojumiem 128 lidmašīnas "Boeing 777", jo sestdien ASV aviokompānijas "United Airlines" lidmašīnai "Boeing 777" lidojuma laikā eksplodēja dzinējs.

FAA aicinājusi neizmantot lidojumiem aviolainerus, kuriem ir kompānijas "Pratt & Whitney" ražotie dzinēji PW4000". Šāda tipa dzinējs eksplodēja "United Airlines" lidmašīnas reisa laikā.

Aviolainerus ar šiem dzinējiem aicināts neizmantot, kamēr tiks veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, kāpēc eksplodēja "United Airlines" lidmašīnas dzinējs.

Lidmašīnas ar dzinējiem "PW400" ir tādu aviokompāniju kā Dienvidkorejas "Korean Air" un "Asiana", Japānas "Japan Airlines" un "All Nippon Airways" flotēs.

"United Airlines" lidmašīnai sestdien neilgi pēc pacelšanās no Denveras lidostas eksplodēja viens no dzinējiem, taču lidmašīnai izdevās atgriezties lidostā. Neviens no 241 cilvēka, kas atradās aviolainerī, nav cietis.

Šīs ir kārtējās nedienas uzņēmumam "Boeing", Pec divām aviokatastrofām, kurās zaudēja dzīvību 146 cilvēki, lidojumi ar aviolaineriem "Being 737 MAX" bija aizliegti nepilnus divus gadus.