ASV Senāts apstiprinājis finanšu ministri Jelenu – pirmo sievieti šajā amatā

ASV Senāts pirmdien, 25. janvārī, apstiprināja finanšu ministra amatā Dženetu Jelenu, kas kļuva par pirmo sievieti šajā amatā un kurai būs svarīga loma Kongresa sarunās par jaunu ASV ekonomikas atbalsta paketi Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Jelena, kas tika apstiprināta ar 84 balsīm par un 15 pret, ir bijusi arī pirmā sieviete Federālās rezervju sistēmas (FRS) vadītāja amatā no 2014. līdz 2018. gadam, bet iepriekš vadījusi Baltā nama Ekonomikas padomnieku padomi.

Viņai jaunās ASV administrācijas pirmajās nedēļās būs jāpalīdz panākt Kongresa apstiprinājumu prezidenta Džo Baidena ierosinātajai ASV ekonomikas stimulu paketei 1,9 triljonu ASV dolāru apmērā.

Jelenai būs jāpārliecina skeptiskie kongresmeņi, ka lielāku izdevumu labvēlīgā ietekme atsver bažas par pieaugušu valsts parāda līmeni.

Baidens pirmdien paziņoja, ka viņš dotu priekšroku abu partiju atbalstam viņa ierosinātajai stimulu paketei, bet svarīgi ir nezaudēt laiku.

"Ja mēs neinvestēsim tagad, tad mēs zaudēsim tik daudz no mūsu nodarbinātības bāzes un mūsu ekonomikas izaugsmes, ka būs grūtāk to atjaunot," sacīja Baidens. "Mēs varam atļauties to darīt tagad. Patiesībā (..) mēs nevaram atļauties neinvestēt tagad."