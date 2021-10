ASV vadošajam ekonomikas indeksam septembrī mazāks kāpums par prognozēto

Privātās pētījumu kompānijas "The Conference Board" vadošais ekonomikas indekss ASV septembrī palielinājies par 0,2%, tādējādi reģistrēts mazāks kāpums par prognozēto.

Analītiķi bija prognozējuši, ka indekss pieaugs par 0,5%.

Koriģētie dati arī rāda, ka indekss augustā palielinājās par 0,8%, nevis 0,9%, kā tika ziņots iepriekš.

"The Conference Board" vadošais ekonomikas indekss norāda ekonomikas attīstību pat sešus mēnešus uz priekšu.

"The Conference Board" skaidro, ka indeksa kāpumu septembrī veicinājuši seši no desmit rādītājiem, no kuriem tiek veidots šis indekss.

Tikmēr indekss, kas atspoguļo pašreizējo ekonomisko situāciju, septembrī saglabājies nemainīgs pēc augustā fiksētā 0,1% kāpuma.

Toties indekss, kas atspoguļo iepriekšējo ekonomisko situāciju, kāpis par 0,3%, kas seko 0,1% pieaugumam pirms mēneša.