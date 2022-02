Igaunijā atšķirībā no Latvijas arvien vairāk tiek runāts par atomenerģijas potenciālu. Esot mazām valstīm, vienas lēmumi būtiski ietekmē situāciju arī pārējās, it īpaši enerģētikas jomā. Portāls "Delfi Bizness" sarunā ar Igaunijas "Fermi Energia" valdes locekli Henri Ormusu (Henri Ormus) diskutē par mazo modulāro reaktoru piemērotību Baltijas valstīm – šobrīd pasaulē tāds darbojas tikai viens, Krievijas ostās uz specifiska kuģa –, kā arī to iespējamo būvniecības laiku kaimiņvalstī.

"Fermi Energia" Igaunijā virza ideju par mazo modulāro reaktoru (MMR) kā bāzes jaudas izmantošanu, ņemot vērā valsts nepieciešamību iekļauties Eiropas klimata mērķos un tās plānus atteikties no degslānekļa staciju ekspluatēšanas. Turklāt Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka investīcijas atomenerģijas un dabasgāzes projektos ar zināmiem nosacījumiem ir ilgtspējīgas. Uzņēmuma īpašnieku lokā ir Zviedrijas "Vattenfall" un Beļģijas "Tractebel", kā arī citi investīciju kārtās piesaistīti investori. Viens no valdes locekļiem – Ormuss – bijis gan Eiropas Kodolenerģētikas biedrības (European Nuclear Society) viceprezidents, gan šobrīd darbojas arī Somijas Kodolenerģētikas biedrībā. Viņš strādājis arī uzņēmumā "Fennovoima", kas būvē Somijas Hanhikivi atomelektrostaciju.