Atrast savu aicinājumu, dibināt uzņēmumu un darīt labu ne tikai Ziemassvētkos

"Saprotu, ka ar iespējām, kuras man ir devuši vecāki, es varu diezgan daudz dot citiem jauniešiem," saka Matīss Dālbergs, 23 gadus vecs, dibinājis un vada tūrisma aģentūru "Fisom" un labdarības organizāciju "Fisom jauniešu atbalsta fonds".

Gada nogalē Matīss Dālbergs un viņa kolēģe, sabiedrisko mediju speciāliste Ilvita Liepiņa devās ASV, lai uzrunātu iespējamos uzņēmuma investorus un meklētu atbalstu "Fisom jauniešu atbalsta fonda" darbam.

Matīs, tūrisma aģentūru un jauniešu atbalsta fondu vieno nosaukums "Fisom". Ko tas nozīmē?

FISOM ir saīsinājums izteicienam: "Freedom is a state of mind" (Brīvība ir prāta stāvoklis). Šī doma mani uzrunāja jau pirms vairākiem gadiem, un gribējās to nodot tālāk citiem jauniešiem. Tas, kā redzam pasauli, mums paver robežas uz mūsu iespējām. Ja jauniešiem paver šīs robežas un ļauj iepazīt pasauli, tas dod iespēju atrast arī sevi. Mēs cenšamies dot iespēju jauniešiem izkāpt no komforta zonas, nonākt apstākļos, kur viņi saskaras ar neierastām problēmām un atklāj sava rakstura apslēptās šķautnes.

Ar nosaukumu "Fisom" saprotam gan uzņēmumu, gan "Fisom jauniešu atbalsta fondu"?

Mums ir tūrisma aģentūra "Fisom", kas ir uzņēmums, un nodibinājums "Fisom jauniešu atbalsta fonds", kas attīsta projektus, lai palīdzētu jauniešiem, kuriem dzīvē neiet tik viegli.

Tūrisma nozarē darbojos jau sešus gadus, un ar laiku sapratu, ka pašam sava tūrisma aģentūra dod lielāku brīvību un rīcības iespējas. Paralēli strādāju arī Latvijas samariešu apvienības programmā "Palēciens". Arvien vairāk redzu, kā šis atbalsta projekts maina jauniešu dzīves. Tāpēc arī dibinājām "Fisom jauniešu atbalsta fondu". Cenšamies atrast atbalstītājus, darbojamies, lai paši jaunieši varētu investēt un palīdzēt atkal citiem jauniešiem.

Kā tu nolēmi nodarboties ar uzņēmējdarbību?

Pabeidzu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, un devos uz Rīgu studēt. Bija diezgan liela neskaidrība par to, ko tieši vēlos darīt, bet man ļoti paveicās, jo satiku mentoru Klaudio Riveru, kurš darbojas Rīgas biznesa augstskolas valdē un Ārvalstu investoru padomē. Viņš man palīdzēja saprast, kādus soļus vēlos spert tālāk. Studēju Ekonomikas un kultūras augstskolā Kultūras vadību. Paralēli studijām, 18 gadu vecumā, atvēru arī savu pirmo uzņēmumu. Tā bija mākslas studija, un šis projekts diezgan labi īstenojās, tomēr ar laiku sapratu, ka tā nav mana joma. Pēc tam sāku piedalīties dažādos citos projektos, kas saistīti ar tūrismu un konferenču organizēšanu, sākumā kā brīvprātīgais. Rezultātā mainīju savu studiju virzienu no kultūras uz ekonomiku, jo šķita, ka tas pavērs plašāku skatu uz biznesa aspektu. Nupat, pirms dažiem mēnešiem iestājos P. Stradiņa universitātē Sociālās rehabilitācijas programmā. Savukārt ar mūsu "Fisom" projektu bija iespēja piedalīties Kembridžas biznesa inkubatorā, kur izgājām trīs mēnešu apmācības. Mana izglītības puse ir diezgan kontrastu pilna.

Sākotnēji nodibināju pilotprojektu "Nākotnes izaicinājums", kura ietvaros attīstījām dažādus virzienus un testējām vairākus projektus, tajā skaitā labdarības kafejnīcas, konferenču un semināru organizēšanu, un arī jauniešu tūrisma projektus. Labdarības kafejnīcas bija veiksmīgs projekts. Redzēsim, kāda būs situācija ar Covid-19, bet domājam kafejnīcu "Kultūrtelpa" Vecrīgā nākamgad atkal atjaunot. Tomēr tieši jauniešu tūrisms bija nozare, kurā sabiedrība izrādīja vislielāko atsaucību, un nolēmu to attīstīt tālāk. Tūrisma aģentūru "Fisom" nodibināju salīdzinoši nesen – 2021. gada martā.

Kāda veida tūrismu piedāvā aģentūra "Fisom"?

Mūsu tūrisma modelī cenšamies "atgriezties" 90. gados un pārvietojamies tikai ar autobusu. Esam kā liela jauniešu nometne uz riteņiem. Autobusi pa nakti brauc, jaunieši guļ, un katru dienu sagaidām citā pilsētā. Brauciena laikā iepazīstinām jauniešus ar Latvijā zināmu cilvēku pieredzes stāstiem, un tādā veidā cenšamies dot dažāda veida profesionālo ievirzi un informāciju. Visvairāk tas uzrunā tikko vidusskolu beigušus jauniešus, bet braucienos aicinām jaunus cilvēkus no 13 līdz 30 gadiem.

"Fisom" braucienu mērķa auditorija ir jaunieši, bet ja nu šādā braucienā vēlas doties vecāka gadagājuma cilvēks?

Tas ir piedzīvots, tāpēc pirms dažiem mēnešiem organizējām braucienu vecākiem. Tomēr jāsaka, kad vecāki apzinās, kādi ir brauciena dzīves apstākļi un realitāte, tad atsaucība stipri samazinās. Tomēr ir arī izņēmumi. Labdarības akcijas ietvaros 2019. gada braucienā līdzi devās seniors, kuram bija 70 gadu, bet nu tik enerģisks un žirgts, ka jaunieši neturēja līdzi. Mūsu braucienu intensitāte ir tāda, ka pat jaunieši "lūst". It īpaši tagad, jo Covid-19 laikā fizikās aktivitātes ir bijušas tik maz. Braucējiem pietūkst kājas, ir bijuši saules dūrieni, un reizēm kāds jāaizved uz vietējo slimnīcu.

Kā veidojat braucienu maršrutus? Kuras valstis un vietas jauniešus visvairāk interesē?

Mums ir divi braucieni gadā – vasarā un ziemā, pie kuru rīkošanas tad arī strādājam visu gadu. Katrā braucienā cenšamies apmeklēt arvien jaunas pilsētas, kurās iepriekš nav būts, bet, protams, iznāk arī atkārtoties. Veidojot maršrutu, veicam jauniešu aptauju, uz kurieni viņi vēlētos doties. Šobrīd visiem ļoti mīļas ir Portugāle un Grieķija. Bet ziemas braucienam vairāk interesē Ziemeļitālija un Parīze.

Kā praktiski notiek tūrisma brauciens, kad autobusā jāguļ vairākas naktis no vietas?

Tas ir milzīgs izaicinājums, un īsta "izkāpšana" no savas komforta zonas. Katram ir iedalīta viena vieta, un kā jaunieši tajā iekārtojas, kā vienojas ar savu blakussēdētāju, tas jau ir atkarīgs no viņiem pašiem. Parasti pēc dienas iespaidiem visi ir tā noguruši, ka pa nakti ir pilnīgi vienalga, kur un kā – galvenais, ka var aizvērt acis un aizmigt, vismaz uz kādu laiciņu. Parasti vienu nedēļu guļam autobusā, bet pēc tam dažas dienas kempingā, un tad – atkal autobusos. No rīta uz stundu pusotru apstājamies brokastu un mazgāšanās pauzē kādā no piepilsētas benzīna uzpildes stacijām.

Sarunā ar tevi piedzīvoju tādu kā "deja vu" sajūtu, jo arī es savulaik ar autobusu braucieniem apceļoju visu Eiropu.

Tā ir, un mums nav jāatklāj jauna Amerika, bet vienkārši jāpaņem labi aizmirsts vecais. It īpaši jauniešiem, kuri to nav piedzīvojuši un kuri tajā laikā pat nebija dzimuši, šāds ceļošanas veids šķiet kaut kas pavisam jauns un nedzirdēts.