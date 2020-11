Baltkrievija izveidojusi kriptovalūtu biržu

Baltkrievijas valstij piederošā banka sadarbībā ar kriptovalūtu uzņēmumu izveidojusi kriptovalūtu biržu, raksta "Decrypt".

Birža tapusi "Belarusbank" un vietējās kriptovalūtu kompānijas "White Bird" sadarbības rezultātā, un turpmāk ļaus gan Baltkrievijas, gan Krievijas iedzīvotājiem ar "Visa" maksājumu karti iegādāties "Bitcoin". Kā liecina bankas paziņojums, nākotnē tiek plānots paplašināt valstu sarakstu, kuru iedzīvotāji varēs mainīt valūtas šajā biržā.

"Mēs negatavojamies apstāties pie šī punkta," preses konferencē sacījis bankas atbildīgais par projektu Viktors Berzukovs, uzsverot, ka tuvākajā laikā tiks paziņots par vēl vienu kriptoindustrijas projektu.

Biržas izveide ir apliecinājums, ka Baltkrievijas valdība atbalsta kriptovalūtas, un valdība pirms pāris gadiem tās izmantoja, lai motivētu tehnoloģiju darbiniekus, taču pēdējā laika nemieri viedokli par atvērtību attiecībā uz uzņēmējdarbību būtiski var pasliktināt.

2018. gadā valdība legalizēja kriptovalūtu tirdzniecību un saistībā ar to piešķīra nodokļu atvieglojumus privātpersonām un uzņēmējiem. Tā bija daļa no mārketinga kampaņas, lai veicinātu tehnoloģiju kompānijas atvērt veikalus šajā valstī, solot, ka tās tiks atbalstīts, un šī kampaņa guva panākumus. Saskaņā ar 2019. gada datiem, Baltkrievijā strādāja 1500 tehnoloģiju uzņēmumi, kas veidoja 5,7% no IKP un 50% no tā pieauguma pērn. Tomēr daudzi uzņēmumi pēc šā gada vardarbīgajiem protestiem valstī darbu pārtrauca.