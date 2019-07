Bažas par bezvienošanās 'Brexit' gremdē mārciņu

Pieaugot bažām, ka Lielbritānija varētu izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās, pirmdien saruka sterliņu mārciņas vērtība, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2017. gada marta.

"Britu mārciņas vērtība pirmdien sāka strauji krist, tirgum apzinotise realitāti, ka ir jauna Apvienotās Karalistes valdība ar diezgan kareivīgu nostāju attiecībā uz pašreizējo Eiropas Savienības un Lielbritānijas breksita vienošanos un ar izteikumiem par to, ka pieaug bezvienošanās breksita iespēja," norādīja ING stratēģis Petrs Krpata.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kāpa, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga. Eiro vērtība pret britu mārciņu palielinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 1,2% līdz 56,87 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,4% līdz 63,71 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 0,1% līdz 27 221,35 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,2% līdz 3 020,97 punktiem, bet indekss "Nasdaq Compoosite" samazinājās par 0,4% līdz 8293,33 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,8% līdz 7686,61 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 tikpat kā nemainījās un biržas slēgšanas brīdī bija 12 419,90 punkti, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 5601,10 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1128 līdz 1,1146 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2383 līdz 1,2221 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,66 līdz 108,77 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,86 pensiem līdz 91,20 pensiem par eiro.