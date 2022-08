Bažas par gāzes iztrūkumu briest arī ārpus Eiropas

Lai gan dabasgāzes iztrūkuma kontekstā visbiežāk tiek pieminēta Eiropa, pēdējos mēnešos arī Āzijā un citviet pasaulē ir sākušas briest bažas ne tikai par ziemu, bet arī nākamajiem gadiem. Piemēram, Bangladešā augstās gāzes cenas tuvākajos gados novedīs pie regulāriem elektrības padeves pārtraukumiem. Arī ievērojami turīgākajās valstīs – Japānā un Dienvidkorejā, iespējams, nāksies sākt taupīt.

Latvijā un kopumā visā Eiropas Savienībā (ES), tuvojoties rudenim un ziemai, pēdējos mēnešos tiek aktīvi runāts par kurināmās gāzes iztrūkumu. Daudzām ES valstīm energobilancē nozīmīgu lomu spēlēja dabasgāze no Krievijas, taču iebrukums Ukrainā lielā mērā pielika punktu sadarbībai enerģētikas jomā starp ES un Krieviju. Tas ir izraisījis ievērojamu šoku daudzviet, piemēram, Latvijā, kas, kā šonedēļ atgādināja premjers Krišjānis Kariņš, saņēma līdz pat 90% gāzes no Krievijas, un Vācijā, kur Krievijas gāze veidoja vairāk nekā 50% no visa patēriņa. Arī citas Eiropas valstis nu meklē alternatīvas.

Alternatīvu meklējumi ir noveduši pie tā, ka starptautiskajā tirgū cenas ir ievērojami pakāpušās, kas savukārt negatīvi ietekmē arī citviet pasaulē dzīvojošo iespējas iegādāties dabasgāzi.

Elektrības pārrāvumi

Kā vēsta "The Economist", ne tikai karš un Eiropas pieprasījums ietekmē gāzes piegādes – savu lomu spēlē arī piegādes ķēžu pārslodze. Arī ASV un Austrālijā iegūtā dabasgāze, kā informē mediji, nespēj pietiekošā daudzumā nokļūt visos galamērķos, jo gluži vienkārši trūkst pārvadātāju.