Bažās par inflāciju sarūk akciju cenas pasaules biržās

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās otrdien kritās, ko noteica bažas par inflāciju un nogurums Volstrītā pēc jaunu rekordu sasniegšanas vairākas tirdzniecības sesijas pēc kārtas.

Kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība tomēr pieauga līdz 68 513 ASV dolāriem, sasniedzot jaunu rekordu.

Volstrītas indeksi abās iepriekšējās tirdzniecības sesijās bija kāpuši līdz jauniem rekordiem, tirgus dalībniekiem jūsmojot par labiem ASV nodarbinātības datiem un infrastrultūras investīciju paketes pieņemšanu ASV Kongresā.

Analītiķi atzina, ka akciju cenu kritums bija gaidāms. LLBW analītiķis Karls Heilings sacīja, ka šis kritums bija "tehnisks pēc rakstura", jo tirgū bija paredzama "neliela korekcija, pauze".

Eiropas galvenajās biržās lielāko tirdzniecības sesijas laiku bija kāpums, bet Volstrītas ietekmē šo kāpumu nomainīja kritums.

ASV Nodarbinātības ministrijas apkopotā informācija liecina, ka ražotāju cenas ASV oktobrī, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, pieaugušas par 8,6%, tādējādi reģistrēts identisks kāpums kā septembrī, kas bija straujākais kopš šo datu apkopošanas sākšanas 2010.gada novembrī.

ASV Nodarbinātības ministrija trešdien publicēs datus par patēriņa cenām, un ekonomisti paredz, ka arī tās oktobrī bija kāpušas.

"Augošu enerģijas izmaksu un piedāvājuma ķēdes ierobežojumu dēļ, domājams, inflācija ir palielinājusies," sacīja "AvaTrade" analītiķis Naīms Aslams.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien kritās par 0,3% līdz 36 319,98 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,4% līdz 4685,25 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,6% līdz 15 886,54 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien kritās par 0,4% līdz 7274,04 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 samazinājās par 0,04% līdz 16 040,47 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,06% līdz 7043,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 3,2% līdz 84,54 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,0% līdz 85,08 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,1587 līdz 1,1594 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kritās no 1,3563 līdz 1,3558 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 113,23 līdz 112,87 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 85,43 līdz 85,49 pensiem par eiro.